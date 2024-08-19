Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В поселке Аксеново 15 августа простились с военнослужащим Александром Сухих, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Утускунского сельского поселения Усть-Ишимского района.
Александр Сухих родился в 1983 году, окончил Аксеновскую среднюю школу. В 2023 году подписал контракт с Министерством обороны, служил снайпером. Военный погиб 22 декабря 2023 года при выполнении боевых задач.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Сухих Александр Викторович награжден Орденом Мужества посмертно. Александр Викторович, всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности», — сообщили в администрации Аксеновского поселения.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Александра Сухих.