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Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО

19 августа 2024, 04:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области простились с военнослужащим, погибшим на СВО

Александр Сухих служил снайпером. Мужчине было 40 лет.

В поселке Аксеново 15 августа простились с военнослужащим Александром Сухих, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Утускунского сельского поселения Усть-Ишимского района.

Александр Сухих родился в 1983 году, окончил Аксеновскую среднюю школу. В 2023 году подписал контракт с Министерством обороны, служил снайпером. Военный погиб 22 декабря 2023 года при выполнении боевых задач.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Сухих Александр Викторович награжден Орденом Мужества посмертно. Александр Викторович, всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности», — сообщили в администрации Аксеновского поселения.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Александра Сухих.

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#Евгений Игишев#Общество#Прощание#Погибший#Орден Мужества#Военная операция#Соболезнования#Мужество
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