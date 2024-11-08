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Posted 8 ноября, 10:59

Published 8 ноября, 10:59

Modified 8 ноября, 11:01

Updated 8 ноября, 11:01

В возрасте 53 лет ушел из жизни исполнительный директор омского предприятия

В Омске не стало исполнительного директора «Высоких технологий»

8 ноября 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.

В возрасте 53 лет ушел из жизни исполнительный директор омского предприятия

Предприятие АО «Высокие технологии» сообщило о смерти своего исполнительного директора, который руководил компанией более двух десятилетий.

На 53-м году жизни скоропостижно скончался исполнительный директор АО «Высокие технологии» Сергей Малиновский.

Малиновский посвятил работе на заводе более 25 лет, став одним из ключевых фигур в его развитии. Он был известен своими новаторскими идеями, которые привели к реализации ряда перспективных проектов. Его заслуги были отмечены многочисленными наградами.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет сообщают, что информация о времени и месте прощания будет опубликована позже.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея.

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