В Омске не стало исполнительного директора «Высоких технологий»

Posted 8 ноября, 10:59
Published 8 ноября, 10:59
Modified 8 ноября, 11:01
Updated 8 ноября, 11:01
На 53-м году жизни скоропостижно скончался исполнительный директор АО «Высокие технологии» Сергей Малиновский.
Малиновский посвятил работе на заводе более 25 лет, став одним из ключевых фигур в его развитии. Он был известен своими новаторскими идеями, которые привели к реализации ряда перспективных проектов. Его заслуги были отмечены многочисленными наградами.
Руководство предприятия и профсоюзный комитет сообщают, что информация о времени и месте прощания будет опубликована позже.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея.