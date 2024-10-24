Награжден орденом Мужества. В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области

Posted 24 октября, 05:41
Published 24 октября, 05:41
Modified 24 октября, 05:43
Updated 24 октября, 05:43
23 октября в селе Любимовка, Оконешниковского района, провели прощание с Алексеем Огнянниковым, который потерял жизнь во время специальной военной операции. Ему было всего 23 года. Алексей, как сообщили в районной администрации, погиб ровно месяц назад.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации, за проявленные мужество и стойкость, рядовой Алексей Огнянников посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Это награда служит данью уважения и признания его подвигов.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Огнянникова.