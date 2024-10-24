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Posted 24 октября, 05:41

Published 24 октября, 05:41

Modified 24 октября, 05:43

Updated 24 октября, 05:43

В Омской области простились с погибшим 23-летним бойцом

Награжден орденом Мужества. В зоне СВО погиб 23-летний житель Омской области

24 октября 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области простились с погибшим 23-летним бойцом

В Омской области простились с 23-летним Алексеем Огнянниковым, погибшим в ходе специальной военной операции.

23 октября в селе Любимовка, Оконешниковского района, провели прощание с Алексеем Огнянниковым, который потерял жизнь во время специальной военной операции. Ему было всего 23 года. Алексей, как сообщили в районной администрации, погиб ровно месяц назад.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации, за проявленные мужество и стойкость, рядовой Алексей Огнянников посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Это награда служит данью уважения и признания его подвигов.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Огнянникова.

Житель Азовского района Омской области погиб в зоне СВО
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Награда#Новости#Прощание#Орден Мужества#Военная операция#Соболезнования#Мужество#Любимовка
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