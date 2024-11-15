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Posted 15 ноября, 04:00

Published 15 ноября, 04:00

Modified 15 ноября, 04:02

Updated 15 ноября, 04:02

В Омской области простились с молодым участником СВО из Оконешниково

Погибшего на СВО молодого омича посмертно наградили орденом Мужества

15 ноября 2024, 04:00
Фото: 1MI.

В Омской области простились с молодым участником СВО из Оконешниково

Мужчина служил старшим механиком-водителем разведывательной роты.

В четверг, 14 ноября, в Оконешниково Омской области простились с рядовым гвардии Игорем Овсянниковым. Мужчина, как сообщили в официальной группе Оконешниковского района, погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.

Игорь родился в 2002 году, там же окончил школу. В 2019 году он поступил в Омский колледж, ему нравилось изучать гуманитарные предметы и заниматься спортом.

В зону СВО житель Омской области ушел добровольцем в этом году, он служил старшим механиком-водителем разведывательной роты. 15 октября Овсянников погиб при выполнении боевой задачи в городе Селидово.

«За проявленные героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Овсянников представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — отметили в администрации Оконешниковского района.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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#Ольга Скворцова#Спорт#Омск#Омская область#Орден Мужества#Соболезнования#Город55#Оконешниково#Донецкая Народная Республика#Гвардия
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