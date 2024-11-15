Погибшего на СВО молодого омича посмертно наградили орденом Мужества

Posted 15 ноября, 04:00
Published 15 ноября, 04:00
Modified 15 ноября, 04:02
Updated 15 ноября, 04:02
В четверг, 14 ноября, в Оконешниково Омской области простились с рядовым гвардии Игорем Овсянниковым. Мужчина, как сообщили в официальной группе Оконешниковского района, погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.
Игорь родился в 2002 году, там же окончил школу. В 2019 году он поступил в Омский колледж, ему нравилось изучать гуманитарные предметы и заниматься спортом.
В зону СВО житель Омской области ушел добровольцем в этом году, он служил старшим механиком-водителем разведывательной роты. 15 октября Овсянников погиб при выполнении боевой задачи в городе Селидово.
«За проявленные героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Овсянников представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — отметили в администрации Оконешниковского района.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.