Жители района Омской области простились со срочником, погибшим при защите госграницы

Posted 1 декабря, 06:02
Published 1 декабря, 06:02
Modified 1 декабря, 06:04
Updated 1 декабря, 06:04
Сообщение о гибели военнослужащего было опубликовано в социальных сетях администрации Саргатского поселения 21 ноября: как отмечается, 20-летний Владислав Цой погиб при выполнении задания по защите границы РФ.
«Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владислава в связи с постигшей их утратой» — отмечается в сообщении администрации городского поселения.
23 ноября жители поселка Срагатское проводили своего земляка в последний путь — церемония прощания состоялась у здания поселкового музея.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владислава Цоя.