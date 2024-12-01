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Posted 1 декабря, 06:02

Published 1 декабря, 06:02

Modified 1 декабря, 06:04

Updated 1 декабря, 06:04

иллюстрация

Жители района Омской области простились со срочником, погибшим при защите госграницы

1 декабря 2024, 06:02
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Жители Саргатского района простились со срочником, погибшим в Курской области

Церемония прощания с Владиславом Цоем состоялась 23 ноября в рабочем поселке Саргатское.

Сообщение о гибели военнослужащего было опубликовано в социальных сетях администрации Саргатского поселения 21 ноября: как отмечается, 20-летний Владислав Цой погиб при выполнении задания по защите границы РФ.

«Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владислава в связи с постигшей их утратой» — отмечается в сообщении администрации городского поселения.

23 ноября жители поселка Срагатское проводили своего земляка в последний путь — церемония прощания состоялась у здания поселкового музея.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владислава Цоя.

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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Новости#Погибший#Военнослужащий#Соболезнования#Саргатское#Церемония прощания
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