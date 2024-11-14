Ушел из жизни бывший декан омского химического факультета

Posted 14 ноября, 06:06
Published 14 ноября, 06:06
Modified 14 ноября, 06:14
Updated 14 ноября, 06:14
12 ноября 2024 года ушел из жизни профессор Омского государственного университета им. Достоевского Владимир Борбат. Об этом сообщили в официальной группе химического факультета. Ученый скончался после длительной болезни в возрасте 88 лет.
Борбат посвятил более 30 лет работе в ОмГУ им. Достоевского, занимая должности заведующего кафедрой неорганической химии и декана химического факультета. Также он возглавлял Общественный совет по охране природы и был академиком Международной академии наук экологии и безопасной жизнедеятельности.
«Под руководством В. Ф. Борбата создана лаборатория технической химии Красноярского института химии и химической технологии СО РАН с целью усиления работ по теории и практике переработки техногенного сырья Сибирского региона», — отмечают на факультете.
Владимир Борбат оставил после себя более 450 публикаций. Церемония прощания состоится 18 ноября в 11:00 на улице Орджоникидзе.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Борбата.