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Posted 14 ноября, 06:06

Published 14 ноября, 06:06

Modified 14 ноября, 06:14

Updated 14 ноября, 06:14

Ушел из жизни бывший декан омского химического факультета

Ушел из жизни бывший декан омского химического факультета

14 ноября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney.
Скончался ученый и педагог Владимир Борбат, посвятивший более трех десятилетий развитию химической науки и образования в ОмГУ.

12 ноября 2024 года ушел из жизни профессор Омского государственного университета им. Достоевского Владимир Борбат. Об этом сообщили в официальной группе химического факультета. Ученый скончался после длительной болезни в возрасте 88 лет.

Борбат посвятил более 30 лет работе в ОмГУ им. Достоевского, занимая должности заведующего кафедрой неорганической химии и декана химического факультета. Также он возглавлял Общественный совет по охране природы и был академиком Международной академии наук экологии и безопасной жизнедеятельности.

«Под руководством В. Ф. Борбата создана лаборатория технической химии Красноярского института химии и химической технологии СО РАН с целью усиления работ по теории и практике переработки техногенного сырья Сибирского региона», — отмечают на факультете.

Владимир Борбат оставил после себя более 450 публикаций. Церемония прощания состоится 18 ноября в 11:00 на улице Орджоникидзе.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Борбата.

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