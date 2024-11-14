Ушел из жизни бывший декан омского химического факультета

Борбат посвятил более 30 лет работе в ОмГУ им. Достоевского, занимая должности заведующего кафедрой неорганической химии и декана химического факультета. Также он возглавлял Общественный совет по охране природы и был академиком Международной академии наук экологии и безопасной жизнедеятельности.