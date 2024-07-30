Экс-директор омской школы Петр Битенюк ушел из жизни в почтенном возрасте

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Администрация омской школы №124 поделились грустной новостью о том, что умер бывший директор и учитель, ветеран педагогического труда, Отличник народного просвещения Петр Битенюк.
Мужчина управлял школой на протяжении 13 лет с 1985 по 1998 годы, а также преподавал там историю и право. Благодаря его руководству новое здание учреждения было достроено и сдано в эксплуатацию. Педагог успешно руководил процессом переезда, а также с энтузиазмом организовал оформление школы и закупку необходимого технического оборудования в кабинеты. Коллеги благодарят ушедшего преподавателя за заслуги.
«Петр Михайлович был одним из инициаторов организации школьного краеведческого музея. Коллектив школы выражает семье Петра Михайловича Битенюка искренние глубокие соболезнования. Имя его останется светлой вехой в памяти коллег и учеников», — поделились воспоминаниями педагоги.
Редакция Города55 также выражает соболезнования родным и близким заслуженного педагога.