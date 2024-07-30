Экс-директор омской школы Петр Битенюк ушел из жизни в почтенном возрасте

Мужчина управлял школой на протяжении 13 лет с 1985 по 1998 годы, а также преподавал там историю и право. Благодаря его руководству новое здание учреждения было достроено и сдано в эксплуатацию. Педагог успешно руководил процессом переезда, а также с энтузиазмом организовал оформление школы и закупку необходимого технического оборудования в кабинеты. Коллеги благодарят ушедшего преподавателя за заслуги.