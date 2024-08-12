Легенда самбо и советник Путина: не стало экс-сенатора от Омской области Аслаханова

С 2008 по 2012 год Асламбек Аслаханов представлял правительство Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где активно участвовал в законотворческой деятельности и продвижении интересов региона. Его вклад в спорт неоценим: Аслаханов стал одним из тех, кто приложил усилия для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.