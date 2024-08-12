Легенда самбо и советник Путина: не стало экс-сенатора от Омской области Аслаханова

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
Вчера, 11 августа 2024 года, в возрасте 82 лет скончался Асламбек Аслаханов, выдающийся спортсмен, политик и бывший советник президента России Владимира Путина. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
По словам коллег, Аслаханов был настоящей легендой, чья жизнь была посвящена служению родине.
«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте», — отметил Елисеев, благодаря Аслаханова за вклад развития самбо в России.
С 2008 по 2012 год Асламбек Аслаханов представлял правительство Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где активно участвовал в законотворческой деятельности и продвижении интересов региона. Его вклад в спорт неоценим: Аслаханов стал одним из тех, кто приложил усилия для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.
Город55 выражает соболезнования близким и родным Асламбека Аслаханова.