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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

иллюстрация

Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации

18 августа 2024, 08:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ходе спецоперации погиб житель Знаменского района Омской области

О гибели военнослужащего сообщил глава Знаменского района, Сергей Максимов.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Знаменского муниципального района сообщил о гибели Дениса Аппасова — как рассказал в своем сообщении Сергей Максимов, земляк знаменцев погиб, проявив мужество и героизм.

«Денис был настоящим патриотом. Он отдал свою жизнь ради безопасности своей страны и своего народа», — отметил в своем сообщении глава муниципального района.

Прощание с мужчиной состоялось сегодня у Мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Знаменское.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дениса Аппасова.

#Илья Скобин#Общество#Омская область#Новости#Спецоперация#Прощание#Знаменский район#Гибель#Военнослужащий#Соболезнования#Героизм
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