Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Знаменского муниципального района сообщил о гибели Дениса Аппасова — как рассказал в своем сообщении Сергей Максимов, земляк знаменцев погиб, проявив мужество и героизм.
«Денис был настоящим патриотом. Он отдал свою жизнь ради безопасности своей страны и своего народа», — отметил в своем сообщении глава муниципального района.
Прощание с мужчиной состоялось сегодня у Мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Знаменское.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дениса Аппасова.