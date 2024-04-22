Скончался омский тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Омске ушел из жизни тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин. Педагога не стало на 83 году жизни. На сайте Федерации спортивного ориентирования Омской области сообщили, что прощание пройдет завтра, 23 апреля, в 13 часов в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября 208 В.
Алексей Мазурин в течение 30 лет преподавал спортивное ориентирование, воспитал 22 мастера спорта и больше 50 кандидатов в мастера спорта.
«Его ученики неоднократно являлись призерами Чемпионата РСФСР, зональных Соревнований ЦС ДСО „Зенит“. Очень много его учеников добились хороших результатов, стали продолжать его традиции, обучать детей спортивному ориентированию, работать тренерами», — рассказали в Федерации спортивного ориентирования региона.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича.