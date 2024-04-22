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Скончался омский тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин

22 апреля 2024, 09:25
Фото: 1MI
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Прощание с педагогом состоится во вторник, 23 апреля.

В Омске ушел из жизни тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин. Педагога не стало на 83 году жизни. На сайте Федерации спортивного ориентирования Омской области сообщили, что прощание пройдет завтра, 23 апреля, в 13 часов в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября 208 В.

Алексей Мазурин в течение 30 лет преподавал спортивное ориентирование, воспитал 22 мастера спорта и больше 50 кандидатов в мастера спорта.

«Его ученики неоднократно являлись призерами Чемпионата РСФСР, зональных Соревнований ЦС ДСО „Зенит“. Очень много его учеников добились хороших результатов, стали продолжать его традиции, обучать детей спортивному ориентированию, работать тренерами», — рассказали в Федерации спортивного ориентирования региона.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича.

Ушел из жизни заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ Владимир Прудников
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Соболезнования
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