Скончался омский тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин

В Омске ушел из жизни тренер по спортивному ориентированию Алексей Мазурин. Педагога не стало на 83 году жизни. На сайте Федерации спортивного ориентирования Омской области сообщили, что прощание пройдет завтра, 23 апреля, в 13 часов в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября 208 В.