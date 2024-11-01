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Posted 1 ноября, 02:45

Published 1 ноября, 02:45

Modified 1 ноября, 02:47

Updated 1 ноября, 02:47

Иллюстрация

На СВО погиб многодетный отец из Омской области

1 ноября 2024, 02:45
Фото: 1MI. Иллюстрация
Прощание с военнослужащим пройдет 1 ноября в Усть-Ишимском раойне.

Сегодня, 1 ноября, в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района пройдет прощание с военнослужащим Ванилом Шамсутдиновым. Мужчина погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в районной администрации.

Ванил Шамсутдинов родился в Ашеванах в 1977 году, окончил местную школу. Получил специальность тракториста в училище. Срочную службу проходил в Челябинской области. Затем жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ванил Шамсутдинов заключил контракт на военную службу. Погиб 19 августа 2024 года при выполнении боевых задач. У военнослужащего остались супруга и пятеро детей.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Ванила Шамсутдинова.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Прощание#Погибший#Солдат#Военная операция#Соболезнования#Донецкая Народная Республика#Герой
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