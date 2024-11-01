На СВО погиб многодетный отец из Омской области

Posted 1 ноября, 02:45
Published 1 ноября, 02:45
Modified 1 ноября, 02:47
Updated 1 ноября, 02:47
Сегодня, 1 ноября, в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района пройдет прощание с военнослужащим Ванилом Шамсутдиновым. Мужчина погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в районной администрации.
Ванил Шамсутдинов родился в Ашеванах в 1977 году, окончил местную школу. Получил специальность тракториста в училище. Срочную службу проходил в Челябинской области. Затем жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ванил Шамсутдинов заключил контракт на военную службу. Погиб 19 августа 2024 года при выполнении боевых задач. У военнослужащего остались супруга и пятеро детей.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Ванила Шамсутдинова.