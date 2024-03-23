«Жуткая трагедия». Первые лица Омской области высказались о теракте в Подмосковье

22 марта в здании подмосковного концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт. Группа неизвестных с автоматами, ворвавшись в здание, начала расстреливать посетителей. Из-за того что концертный зал загорелся, не все люди смогли из него выбраться. Первые лица Омской области выразили соболезнования в связи с произошедшими трагическими событиями.