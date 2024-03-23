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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Хоценко, Шелест и Фадина высказались о страшном теракте в «Крокус сити холле»

«Жуткая трагедия». Первые лица Омской области высказались о теракте в Подмосковье

23 марта 2024, 12:25
Фото: Город55

Хоценко, Шелест и Фадина высказались о страшном теракте в «Крокус сити холле»

Руководители Омска и области выразили соболезнования погибшим в результате трагедии в Подмосковье.

22 марта в здании подмосковного концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт. Группа неизвестных с автоматами, ворвавшись в здание, начала расстреливать посетителей. Из-за того что концертный зал загорелся, не все люди смогли из него выбраться. Первые лица Омской области выразили соболезнования в связи с произошедшими трагическими событиями.

«Ужасная трагедия в подмосковном „Крокус Сити Холл“. В результате подлой атаки террористов погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом, и мы всегда готовы помочь», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Экс-мэр Омска, депутат Госдумы Оксана Фадина назвала трагедию в «Крокусе» жуткой.

«Беззащитные люди пострадали и погибли от рук террористов. Невозможно подобрать слова — чувство оцепенения от произошедшего. Выражаю искренние глубокие соболезнования родным погибших. За всех пострадавших молитва о скорейшем выздоровлении», — написала в своем телеграм-канале Фадина.
«Скорблю вместе со всей страной. Совершено самое страшное преступление, поражающее своим цинизмом и жестокостью. Убиты и ранены беззащитные люди. Уверен, организаторы и исполнители ответят за это по всей строгости», — сообщил сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

Депутат Госдумы Олег Смолин отметил, что потрясен произошедшим терактом и заявил, что у терроризма нет и не может быть оправданий.

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