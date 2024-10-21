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Posted 21 октября, 08:21

Published 21 октября, 08:21

Modified 21 октября, 08:23

Updated 21 октября, 08:23

В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году

В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году

21 октября 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney
Прощание с Еленой Полищук состоялось 19 октября в Омске, а затем она была похоронена в родном поселке Большеречье.

Коллектив БУЗОО «Крутинская ЦРБ имени профессора А. В. Вишневского» сообщает о трагической утрате — ушла из жизни врач-хирург Елена Полищук. Она была высококвалифицированным специалистом, которая до этого получила награду в номинации «Хирургия» в конкурсе «Лучший врач года» в 2013 году.

Фото: Скриншот с паблика «Крутинская ЦРБ»

Прощание с Еленой состоялось 19 октября в Омске. Церемония прошла в храме на Партизанской, 16, с 10 до 11 часов. После прощания ее похоронили в родном поселке Большеречье.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Елены Полищук.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Храм#Новости#Трагедия#Похороны#Соболезнования#Церемония
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