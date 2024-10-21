В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году

Коллектив БУЗОО «Крутинская ЦРБ имени профессора А. В. Вишневского» сообщает о трагической утрате — ушла из жизни врач-хирург Елена Полищук. Она была высококвалифицированным специалистом, которая до этого получила награду в номинации «Хирургия» в конкурсе «Лучший врач года» в 2013 году.