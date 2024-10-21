В Омске простились с врачом-хирургом Еленой Полищук, признанной лучшей в 2013 году

Posted 21 октября, 08:21
Published 21 октября, 08:21
Modified 21 октября, 08:23
Updated 21 октября, 08:23
Коллектив БУЗОО «Крутинская ЦРБ имени профессора А. В. Вишневского» сообщает о трагической утрате — ушла из жизни врач-хирург Елена Полищук. Она была высококвалифицированным специалистом, которая до этого получила награду в номинации «Хирургия» в конкурсе «Лучший врач года» в 2013 году.
Прощание с Еленой состоялось 19 октября в Омске. Церемония прошла в храме на Партизанской, 16, с 10 до 11 часов. После прощания ее похоронили в родном поселке Большеречье.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Елены Полищук.