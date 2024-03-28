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В Омске во время занятий фехтованием умер музыкант Григорий Василевский

На занятии по фехтованию умер омский музыкант Григорий Василевский

28 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI

В Омске во время занятий фехтованием умер музыкант Григорий Василевский

Григорий Василевский являлся лидером группы «Банда Василевского», ему было 38 лет, причину смерти музыканта устанавливают следователи.

Вчера, 27 марта, скончался омский музыкант Григорий Василевский. Он умер в возрасте 38 лет во время занятий фехтованием в спортивной школе №13 в Нефтяниках, сообщили «NGS55.RU» со ссылкой на собственные источники.

Григория Василевский являлся лидером группы «Банда Василевского». Знакомые музыканта отмечают, что от был светлым человеком, любил музыку и русскую литературу.

Сейчас причину смерти устанавливают следователи, предварительно ей стала сердечная недостаточность.

Город55 приносит соболезнования родным и близким Григория Василевского.

Скончался заслуженный юрист РФ, зампредседателя Омского областного суда Юрий Сергеев
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#Музыкант#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Анастасия Баянова#Соболезнования
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