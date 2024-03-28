На занятии по фехтованию умер омский музыкант Григорий Василевский

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Вчера, 27 марта, скончался омский музыкант Григорий Василевский. Он умер в возрасте 38 лет во время занятий фехтованием в спортивной школе №13 в Нефтяниках, сообщили «NGS55.RU» со ссылкой на собственные источники.
Григория Василевский являлся лидером группы «Банда Василевского». Знакомые музыканта отмечают, что от был светлым человеком, любил музыку и русскую литературу.
Сейчас причину смерти устанавливают следователи, предварительно ей стала сердечная недостаточность.
Город55 приносит соболезнования родным и близким Григория Василевского.