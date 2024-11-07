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Следком

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Ноябрь
В Омской области пропажа 82-летнего пенсионера переросла в уголовное дело
О местонахождении пропавшего мужчины ничего неизвестно с 17 августа. В тот день он отправился с остановки общественного транспорта на дачу.
7 ноября, 09:08
В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда.
1 ноября, 14:17
Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки
Женщина выпала из маршрутки №344 во время движения по улице Суворова.
1 ноября, 11:40
Октябрь
Снова «уголовка: директор омского дома-интерната поселил знакомую в чужую квартиру
31 октября, 10:01
Бастрыкин проверит дело омича, которого годами не переселяют из ветхого жилья
28 октября, 02:42
37-летний омич жестоко избил своего знакомого: через 2 недели он скончался в больнице
25 октября, 10:06
Омич убил своего собутыльника ножом после пьяной ссоры
24 октября, 13:25
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Трещины в стенах. Омским аварийным общежитием заинтересовался Бастрыкин
18 октября, 03:12
Глава СК проследит за проверкой неблагополучной омской семьи
Александру Бастрыкину поступила жалоба от омичей, чья соседка не может позаботиться о своем сыне.
17 октября, 13:08
Внезапный конфликт. В Солнечном 31-летняя омичка зарезала своего собутыльника
16 октября, 10:21
Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области
14 октября, 09:02
Был без страховки. 55-летний омич разбился насмерть во время ремонта крыши детсада
9 октября, 09:34
Из Алтая в Омск: Виталий Батищев станет новым главой следкома
5 октября, 05:33
Сентябрь
В суд направили дело пожилой омички, которая напала с молотком на своего внука
27 сентября, 13:51
Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими
27 сентября, 07:08
Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело
25 сентября, 10:21
Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
25 сентября, 08:40
Сотрудник омского референтного центра Россельхознадзора попал под суд за взятку
3 сентября, 11:51
Перерастет в «уголовку». Омичку с детьми выгнали из квартиры после смерти опекуна
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за возникшей ситуации уголовное дело.
2 сентября, 11:59

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