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Posted 18 октября, 03:12

Published 18 октября, 03:12

Modified 18 октября, 03:28

Updated 18 октября, 03:28

Иллюстрация

Трещины в стенах. Омским аварийным общежитием заинтересовался Бастрыкин

18 октября 2024, 03:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Бастрыкин лично проверит ситуацию с разваливающимся общежитием в Омске

Жильцы неоднократно обращались в правоохранительные органы, но им отказывали в расселении.

В Омске ситуация с аварийным общежитием привлекла внимание главы следкома РФ Александра Бастрыкина. Как рассказали в пресс-службе ведомства, после обращения жительницы города, столкнувшейся с трещинами в стенах здания, отсутствием отопления и безрезультатными обращениями в компетентные органы, Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, в общежитии, построенном в 1968 году, с декабря прошлого года не работает отопление, несмотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг. Ситуация уже освещалась в СМИ, и Бастрыкин ранее поручал представить по ней доклад.

Теперь же глава СК лично проконтролирует ход расследования и обеспечит защиту прав жителей аварийного общежития.

Ранее Город55 рассказывал о женщине из Омской области, которая пытается добиться реабилитационного лечения, однако ей в этом неоднократно отказывали. Ситуацией также заинтересовался глава следкома РФ.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Аварийное жилье#Жильцы#Следком#Новости#Александр Бастрыкин
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