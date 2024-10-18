Трещины в стенах. Омским аварийным общежитием заинтересовался Бастрыкин

Posted 18 октября, 03:12
Published 18 октября, 03:12
Modified 18 октября, 03:28
Updated 18 октября, 03:28
В Омске ситуация с аварийным общежитием привлекла внимание главы следкома РФ Александра Бастрыкина. Как рассказали в пресс-службе ведомства, после обращения жительницы города, столкнувшейся с трещинами в стенах здания, отсутствием отопления и безрезультатными обращениями в компетентные органы, Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, в общежитии, построенном в 1968 году, с декабря прошлого года не работает отопление, несмотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг. Ситуация уже освещалась в СМИ, и Бастрыкин ранее поручал представить по ней доклад.
Теперь же глава СК лично проконтролирует ход расследования и обеспечит защиту прав жителей аварийного общежития.
Ранее Город55 рассказывал о женщине из Омской области, которая пытается добиться реабилитационного лечения, однако ей в этом неоднократно отказывали. Ситуацией также заинтересовался глава следкома РФ.