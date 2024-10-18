Трещины в стенах. Омским аварийным общежитием заинтересовался Бастрыкин

Напомним, в общежитии, построенном в 1968 году, с декабря прошлого года не работает отопление, несмотря на регулярную оплату жильцами коммунальных услуг. Ситуация уже освещалась в СМИ, и Бастрыкин ранее поручал представить по ней доклад.