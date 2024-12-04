Разберутся следователи. В омском селе Гауф при пожаре погибли пенсионеры-инвалиды

Posted 4 декабря, 04:46
Published 4 декабря, 04:46
Modified 4 декабря, 04:48
Updated 4 декабря, 04:48
Во вторник, 3 декабря, в селе Гауф Азовского района загорелся частный дом, в котором проживали супруги-инвалиды — 78-летний пенсионер и 75-летняя женщина. Оба скончались во время пожара. В омском следкоме сообщили, что смерть наступила из-за острого отравления продуктами горения.
Причиной возгорания же предварительно называется короткое замыкание электропроводки в доме. По факту произошедшего в селе Гауф следователи возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле региональной прокуратуры.
С места происшествия изъяли вещественные улики, точные причины возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы.
Напомним, ранее стало известно, каким деревням в Омской области грозят природные пожары в следующем году. Подобные списки формируются ежегодно.