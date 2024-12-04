Разберутся следователи. В омском селе Гауф при пожаре погибли пенсионеры-инвалиды

Во вторник, 3 декабря, в селе Гауф Азовского района загорелся частный дом, в котором проживали супруги-инвалиды — 78-летний пенсионер и 75-летняя женщина. Оба скончались во время пожара. В омском следкоме сообщили, что смерть наступила из-за острого отравления продуктами горения.