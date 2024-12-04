gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 04:46

Published 4 декабря, 04:46

Modified 4 декабря, 04:48

Updated 4 декабря, 04:48

Место происшествия

Разберутся следователи. В омском селе Гауф при пожаре погибли пенсионеры-инвалиды

4 декабря 2024, 04:46
Фото: Следственный комитет Омской области. Место происшествия

В омском селе Гауф в страшном пожаре погибли пенсионеры-инвалиды

Пожар произошел днем 3 декабря. В региональном следкоме возбудили уголовное дело, а прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Во вторник, 3 декабря, в селе Гауф Азовского района загорелся частный дом, в котором проживали супруги-инвалиды — 78-летний пенсионер и 75-летняя женщина. Оба скончались во время пожара. В омском следкоме сообщили, что смерть наступила из-за острого отравления продуктами горения.

Причиной возгорания же предварительно называется короткое замыкание электропроводки в доме. По факту произошедшего в селе Гауф следователи возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле региональной прокуратуры.

Место происшествия в селе ГауфМесто происшествия в селе Гауф
Место происшествия в селе Гауф. Фото: Прокуратура Омской области

С места происшествия изъяли вещественные улики, точные причины возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

Напомним, ранее стало известно, каким деревням в Омской области грозят природные пожары в следующем году. Подобные списки формируются ежегодно.

В Омской области произошел смертельный пожар
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Уголовное дело#Следком#Новости#Азовский район#Огонь#Погибшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика