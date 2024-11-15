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Posted 15 ноября, 13:02

Published 15 ноября, 13:02

Modified 15 ноября, 13:06

Updated 15 ноября, 13:06

Омский следком возбудил уголовное дело после падения подростка в яму с кипятком

Омский следком возбудил уголовное дело после падения подростка в яму с кипятком

15 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI.
Вчера 17-летний омич провалился в яму около дома на улице 10 лет Октября и поучил ожог ступни.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после падения подростка в яму с кипятком.

Правоохранители установили, что вчера 17-летний омич наступил в яму с горячей водой около дома №193 по улице 10 лет Октября. Подросток получил ожог ступни, его увезли в больницу.

Сейчас проверка инцидента продолжается, следователи проводят допросы и устанавливают, кто отвечает за участок трубопровода, на котором образовалась лужа горячей воды.

Фото: СУ СКР по Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Несчастный случай#Следком#Новости#СК России#Следственные органы#СК по Омской области
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