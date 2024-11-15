Омский следком возбудил уголовное дело после падения подростка в яму с кипятком

Posted 15 ноября, 13:02
Published 15 ноября, 13:02
Modified 15 ноября, 13:06
Updated 15 ноября, 13:06
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после падения подростка в яму с кипятком.
Правоохранители установили, что вчера 17-летний омич наступил в яму с горячей водой около дома №193 по улице 10 лет Октября. Подросток получил ожог ступни, его увезли в больницу.
Сейчас проверка инцидента продолжается, следователи проводят допросы и устанавливают, кто отвечает за участок трубопровода, на котором образовалась лужа горячей воды.