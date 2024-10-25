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Posted 25 октября, 10:06

Published 25 октября, 10:06

Modified 25 октября, 10:08

Updated 25 октября, 10:08

Место происшествия

37-летний омич жестоко избил своего знакомого: через 2 недели он скончался в больнице

25 октября 2024, 10:06
Фото: Следственный комитет Омской области
Место происшествия

В Омской области пенсионер скончался в больнице после жестокого избиения

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Подозреваемого уже успели задержать.

В поселке Крутинка Омской области очередная пьянка завершилась ссорой и последовавшей за этим дракой. По информации омского следкома, двое мужчин — 37-летний ранее судимый житель Крутинки и 67-летний пенсионер — вместе выпивали 6 октября.

В какой-то момент между ними завязалась ссора. 37-летний мужчина ударил пенсионера по лицу, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он и скончался через пару недель. Мужчины не стало 20 октября.

По факту преступления в региональном следкоме возбудили уголовное дело. Задержанного 37-летнего жителя Крутинки обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. На время расследования подозреваемого хотят заключить под стражу.

Ранее Город55 рассказывал о другой пьяной ссоре, также обернувшейся убийством. Инцидент произошел в квартире дома по улице 2-й Транспортной.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Следком#Новости#Крутинский район
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