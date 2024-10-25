37-летний омич жестоко избил своего знакомого: через 2 недели он скончался в больнице

Posted 25 октября, 10:06
Published 25 октября, 10:06
Modified 25 октября, 10:08
Updated 25 октября, 10:08
В поселке Крутинка Омской области очередная пьянка завершилась ссорой и последовавшей за этим дракой. По информации омского следкома, двое мужчин — 37-летний ранее судимый житель Крутинки и 67-летний пенсионер — вместе выпивали 6 октября.
В какой-то момент между ними завязалась ссора. 37-летний мужчина ударил пенсионера по лицу, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он и скончался через пару недель. Мужчины не стало 20 октября.
По факту преступления в региональном следкоме возбудили уголовное дело. Задержанного 37-летнего жителя Крутинки обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. На время расследования подозреваемого хотят заключить под стражу.
Ранее Город55 рассказывал о другой пьяной ссоре, также обернувшейся убийством. Инцидент произошел в квартире дома по улице 2-й Транспортной.