37-летний омич жестоко избил своего знакомого: через 2 недели он скончался в больнице

В какой-то момент между ними завязалась ссора. 37-летний мужчина ударил пенсионера по лицу, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он и скончался через пару недель. Мужчины не стало 20 октября.