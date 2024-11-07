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Posted 7 ноября, 09:08

Published 7 ноября, 09:08

Modified 7 ноября, 09:10

Updated 7 ноября, 09:10

В Омской области пропажа 82-летнего пенсионера переросла в уголовное дело

В Омской области пропажа 82-летнего пенсионера переросла в уголовное дело

7 ноября 2024, 09:08
Фото: 1MI.
О местонахождении пропавшего мужчины ничего неизвестно с 17 августа. В тот день он отправился с остановки общественного транспорта на дачу.

Еще в августе этого года по пути на дачу пропал 82-летний пенсионер. Пожилой мужчина 17 августа отправился с остановки СНТ «Восток» до дачи, которая находится в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о пенсионере ничего неизвестно.

В региональном следкоме уже возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. В ведомстве отметили, что уже предпринимают действия по установлению обстоятельств произошедшего.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в полицию или следком по номерам 112, 102, 02 и 8 (3812) 395-506. Напомним, приметы мужчины: его рост 165 см, волосы седые, а глаза серые. В день пропажи он был в зеленой камуфлированной ветровке, рубашке в клетку, темно-серых брюках, черных ботинках и красной кепке.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Уголовное дело#Пропавший#Следком#Дача#Новости#Пропажа#Кормиловский район
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