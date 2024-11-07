В Омской области пропажа 82-летнего пенсионера переросла в уголовное дело

Posted 7 ноября, 09:08
Published 7 ноября, 09:08
Modified 7 ноября, 09:10
Updated 7 ноября, 09:10
Еще в августе этого года по пути на дачу пропал 82-летний пенсионер. Пожилой мужчина 17 августа отправился с остановки СНТ «Восток» до дачи, которая находится в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о пенсионере ничего неизвестно.
В региональном следкоме уже возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. В ведомстве отметили, что уже предпринимают действия по установлению обстоятельств произошедшего.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в полицию или следком по номерам 112, 102, 02 и 8 (3812) 395-506. Напомним, приметы мужчины: его рост 165 см, волосы седые, а глаза серые. В день пропажи он был в зеленой камуфлированной ветровке, рубашке в клетку, темно-серых брюках, черных ботинках и красной кепке.