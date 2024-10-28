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Posted 28 октября, 02:42

Published 28 октября, 02:42

Modified 28 октября, 03:08

Updated 28 октября, 03:08

Бастрыкин проверит дело омича, которого годами не переселяют из ветхого жилья

Бастрыкин проверит дело омича, которого годами не переселяют из ветхого жилья

28 октября 2024, 02:42
Фото: 1MI
Его дом признали аварийным несколько лет назад, однако омича так и не переселили в более безопасное жилье.

Как рассказали в пресс-службе следкома РФ, Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав омича-колясочника, который обратился в ведомство с жалобой.

В 2019 году дом мужчины был признан аварийным, и он был включен в очередь на получение нового жилья. Однако в 2020 году его сняли с учета из-за старого заявления на приватизацию, которое он никогда не подписывал.

Квартиры для проживания местные власти ему предлагали, однако они не были адаптированы для человека с ограниченными возможностями, из-за чего семья отказывалась от предлагаемых вариантов.

Председатель Бастрыкин уже обращал внимание на эту ситуацию и поставил её на контроль. Теперь он поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее Город55 писал о разваливающемся доме в Омске, в котором до сих пор не расселены жильцы. Ситуацией также заинтересовался Бастрыкин, взяв дело под личный контроль. Еще один случай связан с конфликтом несовершеннолетних омичей, которые привлекли много внимания в СМИ.

Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин
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#Кристина Антоносян#Омск#Уголовное дело#Жилье#Следком#Новости#Приватизация#Александр Бастрыкин#Права человека
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