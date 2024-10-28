Бастрыкин проверит дело омича, которого годами не переселяют из ветхого жилья

Posted 28 октября, 02:42
Published 28 октября, 02:42
Modified 28 октября, 03:08
Updated 28 октября, 03:08
Как рассказали в пресс-службе следкома РФ, Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав омича-колясочника, который обратился в ведомство с жалобой.
В 2019 году дом мужчины был признан аварийным, и он был включен в очередь на получение нового жилья. Однако в 2020 году его сняли с учета из-за старого заявления на приватизацию, которое он никогда не подписывал.
Квартиры для проживания местные власти ему предлагали, однако они не были адаптированы для человека с ограниченными возможностями, из-за чего семья отказывалась от предлагаемых вариантов.
Председатель Бастрыкин уже обращал внимание на эту ситуацию и поставил её на контроль. Теперь он поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее Город55 писал о разваливающемся доме в Омске, в котором до сих пор не расселены жильцы. Ситуацией также заинтересовался Бастрыкин, взяв дело под личный контроль. Еще один случай связан с конфликтом несовершеннолетних омичей, которые привлекли много внимания в СМИ.