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Posted 4 декабря, 06:19

Published 4 декабря, 06:19

Modified 4 декабря, 06:21

Updated 4 декабря, 06:21

Появились кадры страшного ночного пожара, в котором погибла омичка из Амура

Появились кадры страшного ночного пожара, в котором погибла омичка из Амура

4 декабря 2024, 06:19
Фото: Следственный комитет Омской области.
На месте происшествия продолжают работать следователи. Сам многоквартирный дом сильно пострадал от пожара.

В пресс-службе региональных прокуратуры и следкома поделились кадрами пожара, который случился накануне в многоквартирной двухэтажке на улице 1-й проезд Челюскинцев, 7. В результате возгорания, напомним, погибла женщина и сильно пострадал мужчина, которого вынесли из дома сотрудники МЧС.

Горевший двухэтажный дом в АмуреГоревший двухэтажный дом в Амуре
Горевший двухэтажный дом в АмуреГоревший двухэтажный дом в Амуре
Горевший двухэтажный дом в АмуреГоревший двухэтажный дом в Амуре
Горевший двухэтажный дом в Амуре. Фото: Прокуратура Омской области

Огонь сильно повредил внутренние помещения и кровлю. Большой урон получили сразу четыре квартиры в доме.

Добавим, что на месте происшествия работают сотрудники омского следкома. Они занимаются доследственной проверкой. Окончательные причины возгорания еще предстоит установить.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Уголовное дело#Следком#Новости#Погибшие
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