Появились кадры страшного ночного пожара, в котором погибла омичка из Амура

Posted 4 декабря, 06:19
Published 4 декабря, 06:19
Modified 4 декабря, 06:21
Updated 4 декабря, 06:21
В пресс-службе региональных прокуратуры и следкома поделились кадрами пожара, который случился накануне в многоквартирной двухэтажке на улице 1-й проезд Челюскинцев, 7. В результате возгорания, напомним, погибла женщина и сильно пострадал мужчина, которого вынесли из дома сотрудники МЧС.
Огонь сильно повредил внутренние помещения и кровлю. Большой урон получили сразу четыре квартиры в доме.
Добавим, что на месте происшествия работают сотрудники омского следкома. Они занимаются доследственной проверкой. Окончательные причины возгорания еще предстоит установить.