Появились кадры страшного ночного пожара, в котором погибла омичка из Амура

В пресс-службе региональных прокуратуры и следкома поделились кадрами пожара, который случился накануне в многоквартирной двухэтажке на улице 1-й проезд Челюскинцев, 7. В результате возгорания, напомним, погибла женщина и сильно пострадал мужчина, которого вынесли из дома сотрудники МЧС.