Всего 370 тысяч: по официальным данным, в Омске уменьшилась средняя взятка

Средний размер взятки по сравнению с 2023 годом уменьшился: сейчас это всего 370 тысяч против прошлогодних 477 тысяч. Такие цифры озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко. Общее число выявленных преступлений выросло на 7%, в числе фигурантов дел чиновники из областного министерства труда, руководители учреждений соцобслуживания.