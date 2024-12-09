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Posted 9 декабря, 11:35

Published 9 декабря, 11:35

Modified 9 декабря, 11:37

Updated 9 декабря, 11:37

Омские правоохранители рассказали об уменьшении средней взятки в регионе

Всего 370 тысяч: по официальным данным, в Омске уменьшилась средняя взятка

9 декабря 2024, 11:35
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омские правоохранители рассказали об уменьшении средней взятки в регионе

Самая большая взятка составила 4,7 млн рублей.

Сегодня, 9 декабря, в Омске прошел совместный брифинг прокуратуры и следственного управления, на котором речь шла о борьбе с коррупцией. Руководитель второго отдела СУ СК рассказал, что коррупционные схемы становятся все более изощренными, но борьба с ними ведется с использованием новейших технологий.

В общей сложности с начала года в регионе выявлено 347 преступлений, связанных с использованием служебного положения в личных целях. Следственное управление расследовало 138 таких случаев, из которых 100 уже направлено в суд, а 72 относятся к категориям «тяжких» и «особо тяжких».

«Установленный в ходе следствия ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, составил 175,6 миллионов рублей, — уточнили в следственном управлении. — В целях возмещения причиненного ущерба, а также возможного наказания по приговору в виде штрафа, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 168 миллионов рублей».

Средний размер взятки по сравнению с 2023 годом уменьшился: сейчас это всего 370 тысяч против прошлогодних 477 тысяч. Такие цифры озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Евгений Зобенко. Общее число выявленных преступлений выросло на 7%, в числе фигурантов дел чиновники из областного министерства труда, руководители учреждений соцобслуживания.

Стоит отметить, что в 2023 году правоохранительные органы зафиксировали трехкратный рост среднего размера взятки — со 145 тысяч до 477.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Коррупция#Следком#Новости
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