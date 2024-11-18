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Posted 18 ноября, 07:04

Published 18 ноября, 07:04

Modified 18 ноября, 07:06

Updated 18 ноября, 07:06

В Омске сожительница стала подозреваемой в убийстве

Конфликт с летальным исходом. В Омске расследуют убийство 36-летнего мужчины

18 ноября 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске сожительница стала подозреваемой в убийстве

14 ноября произошло убийство, в результате которого погиб 36-летний мужчина. Подозреваемой стала его 45-летняя сожительница, с которой у него произошел конфликт на фоне распития спиртных напитков.

Следком Омской области возбудил уголовное дело по факту убийства 36-летнего мужчины. Его тело обнаружили 14 ноября в одной из квартир на улице Андрианова. Подозреваемой в совершении преступления является 45-летняя женщина, проживавшая с погибшим.

Фото: СУ СК России по Омской области

По предварительной версии следствия, трагедия произошла на фоне совместного распития спиртных напитков. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который закончился смертельным ножевым ранением. После совершения преступления, женщина вызвала скорую медицинскую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

В настоящее время следователи продолжают работу по установлению всех деталей преступления.

Напомним, что ранее региональный следком начал расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после инцидента с падением подростка в яму с горячей водой. 17-летний омич получил ожог ступни и был доставлен в больницу.

Омский следком возбудил уголовное дело после падения подростка в яму с кипятком
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#Екатерина Тараленко#Преступление#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Алкоголь#Следком#Новости#Насилие
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