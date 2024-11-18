Конфликт с летальным исходом. В Омске расследуют убийство 36-летнего мужчины

Posted 18 ноября, 07:04
Published 18 ноября, 07:04
Modified 18 ноября, 07:06
Updated 18 ноября, 07:06
Следком Омской области возбудил уголовное дело по факту убийства 36-летнего мужчины. Его тело обнаружили 14 ноября в одной из квартир на улице Андрианова. Подозреваемой в совершении преступления является 45-летняя женщина, проживавшая с погибшим.
По предварительной версии следствия, трагедия произошла на фоне совместного распития спиртных напитков. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который закончился смертельным ножевым ранением. После совершения преступления, женщина вызвала скорую медицинскую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.
В настоящее время следователи продолжают работу по установлению всех деталей преступления.
Напомним, что ранее региональный следком начал расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после инцидента с падением подростка в яму с горячей водой. 17-летний омич получил ожог ступни и был доставлен в больницу.