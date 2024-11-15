В Омске на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» из-за агрессивных бездомных собак

Речь, напомним, идет о 34-летней женщине, которую 13 ноября, во втором часу дня, укусила за ногу бездомная собака. Нападение произошло возле домов на улице Малиновского. Омичи в соцсетях писали, что это далеко не единичный случай нападения бездомных собак в городе.