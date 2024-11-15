В Омске на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» из-за агрессивных бездомных собак

Posted 15 ноября, 11:02
Published 15 ноября, 11:02
Modified 15 ноября, 11:04
Updated 15 ноября, 11:04
В региональном следкоме возбудили уголовное дело по факту халатности. Сотрудников городской администрации подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных. Произошло это после недавнего нападения собаки на омичку.
Речь, напомним, идет о 34-летней женщине, которую 13 ноября, во втором часу дня, укусила за ногу бездомная собака. Нападение произошло возле домов на улице Малиновского. Омичи в соцсетях писали, что это далеко не единичный случай нападения бездомных собак в городе.
Следователи теперь займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего и установят лиц, которые не организовали отлов бродячих животных. Омичи, кстати, даже создали петицию, в которой настаивают на изолировании опасных животных.