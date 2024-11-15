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Posted 15 ноября, 11:02

Published 15 ноября, 11:02

Modified 15 ноября, 11:04

Updated 15 ноября, 11:04

В Омске на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» из-за агрессивных бездомных собак

В Омске на сотрудников мэрии возбудили «уголовку» из-за агрессивных бездомных собак

15 ноября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.
Это произошло после инцидента с омичкой, на которую днем на Малиновского напала собака.

В региональном следкоме возбудили уголовное дело по факту халатности. Сотрудников городской администрации подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных. Произошло это после недавнего нападения собаки на омичку.

Речь, напомним, идет о 34-летней женщине, которую 13 ноября, во втором часу дня, укусила за ногу бездомная собака. Нападение произошло возле домов на улице Малиновского. Омичи в соцсетях писали, что это далеко не единичный случай нападения бездомных собак в городе.

Следователи теперь займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего и установят лиц, которые не организовали отлов бродячих животных. Омичи, кстати, даже создали петицию, в которой настаивают на изолировании опасных животных.

Омичи собирают подписи, чтобы убрать с улиц бродячих собак
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Следком#Бездомные собаки#Администрация#Новости#Укусила собака
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