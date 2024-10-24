Омич убил своего собутыльника ножом после пьяной ссоры

Posted 24 октября, 13:25
Published 24 октября, 13:25
Modified 24 октября, 13:29
Updated 24 октября, 13:29
Вчера следователи нашли в квартире дома по улице 2-й Транспортной тело мужчины без признаков жизни. После осмотра стало ясно, что он умер от ножевых ранений в грудь и живот. Выяснилось, что к гибели омича причастен его знакомый — ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.
Следствие выдвинуло свою версию произошедшего: вечером 23 октября приятели вместе выпивали, с ними также были еще два мужчины. В какой-то момент подозреваемый и потерпевший начали спорить, тогда первый взял нож и напал на знакомого. От полученных травм омич сразу скончался. Об убийстве полицейским рассказали свидетели.
Сейчас правоохранители продолжают обследовать квартиру, проводится проверка.
Напомним, что недавно в омском суде прошло заседание по делу египтянина, который нанял киллера для жены, чтобы напугать дочь.