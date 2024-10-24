Омич убил своего собутыльника ножом после пьяной ссоры

Вчера следователи нашли в квартире дома по улице 2-й Транспортной тело мужчины без признаков жизни. После осмотра стало ясно, что он умер от ножевых ранений в грудь и живот. Выяснилось, что к гибели омича причастен его знакомый — ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.