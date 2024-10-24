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Posted 24 октября, 13:25

Published 24 октября, 13:25

Modified 24 октября, 13:29

Updated 24 октября, 13:29

Иллюстрация

Омич убил своего собутыльника ножом после пьяной ссоры

24 октября 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Тело потерпевшего нашли в его квартете, возбуждено уголовное дело.

Вчера следователи нашли в квартире дома по улице 2-й Транспортной тело мужчины без признаков жизни. После осмотра стало ясно, что он умер от ножевых ранений в грудь и живот. Выяснилось, что к гибели омича причастен его знакомый — ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей.

Следствие выдвинуло свою версию произошедшего: вечером 23 октября приятели вместе выпивали, с ними также были еще два мужчины. В какой-то момент подозреваемый и потерпевший начали спорить, тогда первый взял нож и напал на знакомого. От полученных травм омич сразу скончался. Об убийстве полицейским рассказали свидетели.

Сейчас правоохранители продолжают обследовать квартиру, проводится проверка.

Напомним, что недавно в омском суде прошло заседание по делу египтянина, который нанял киллера для жены, чтобы напугать дочь.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Убийство#Следком#Новости#Убийца
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