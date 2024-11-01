Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки

Posted 1 ноября, 11:40
Published 1 ноября, 11:40
Modified 1 ноября, 11:44
Updated 1 ноября, 11:44
Вчера, 31 октября, из салона маршрутки №344 («Поселок Магистральный — ТЦ Лента») выпала 45-летняя женщина. Во время кругового движения по улице Суворова она упала на дверь, а те внезапно открылись и омичка оказалась на проезжей части. В результате пассажирке понадобилась медицинская помощь.
Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливает региональный следственный комитет. Расследованием заинтересовался и глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву доложить ему о результатах проверки.
Напомним, что недавно в Омске перевернулся на бок автобус с пассажирами.