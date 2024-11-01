gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 11:40

Published 1 ноября, 11:40

Modified 1 ноября, 11:44

Updated 1 ноября, 11:44

Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки

Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки

1 ноября 2024, 11:40
Фото: 1MI.
Женщина выпала из маршрутки №344 во время движения по улице Суворова.

Вчера, 31 октября, из салона маршрутки №344 («Поселок Магистральный — ТЦ Лента») выпала 45-летняя женщина. Во время кругового движения по улице Суворова она упала на дверь, а те внезапно открылись и омичка оказалась на проезжей части. В результате пассажирке понадобилась медицинская помощь.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливает региональный следственный комитет. Расследованием заинтересовался и глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву доложить ему о результатах проверки.

Напомним, что недавно в Омске перевернулся на бок автобус с пассажирами.

До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Следком#Новости#Александр Бастрыкин#Следствие#Следственные органы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика