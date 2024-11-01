Глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом с омичкой, выпавшей из маршрутки

Вчера, 31 октября, из салона маршрутки №344 («Поселок Магистральный — ТЦ Лента») выпала 45-летняя женщина. Во время кругового движения по улице Суворова она упала на дверь, а те внезапно открылись и омичка оказалась на проезжей части. В результате пассажирке понадобилась медицинская помощь.