В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте

Следствие предварительно установило, что сегодня днем каменщик строительной компании работал на 15 этаже строящегося дома по ул. А. Н. Кабанова, 2, и упал с высоты. От полученных травм он умер до приезда медиков. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.