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Posted 1 ноября, 14:17

Published 1 ноября, 14:17

Modified 1 ноября, 14:21

Updated 1 ноября, 14:21

В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте

В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте

1 ноября 2024, 14:17
Фото: СУ СКР по Омской области.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) после смерти строителя на объекте.

Следствие предварительно установило, что сегодня днем каменщик строительной компании работал на 15 этаже строящегося дома по ул. А. Н. Кабанова, 2, и упал с высоты. От полученных травм он умер до приезда медиков. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно на трассе Тюмень-Омск случилась смертельная авария. Автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Вольво». Водитель легковушки погиб на месте.

В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Смерть человека#Смерть#Следком#Новости#Смертельный исход#Следственное управление
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