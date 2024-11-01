В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте

Posted 1 ноября, 14:17
Published 1 ноября, 14:17
Modified 1 ноября, 14:21
Updated 1 ноября, 14:21
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) после смерти строителя на объекте.
Следствие предварительно установило, что сегодня днем каменщик строительной компании работал на 15 этаже строящегося дома по ул. А. Н. Кабанова, 2, и упал с высоты. От полученных травм он умер до приезда медиков. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно на трассе Тюмень-Омск случилась смертельная авария. Автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Вольво». Водитель легковушки погиб на месте.