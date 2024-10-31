Снова «уголовка: директор омского дома-интерната поселил знакомую в чужую квартиру

Posted 31 октября, 10:01
Published 31 октября, 10:01
Modified 31 октября, 10:05
Updated 31 октября, 10:05
Директором «Такмыкского дома-интерната» снова заинтересовались следователи. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В региональном следкоме по данному факту уже возбудили уголовное дело.
По данным следствия, мужчины взял у администратора приемно-карантинной группы ключи от квартиры в Омске. Последняя принадлежала одной из постоялиц дома-интерната. В квартиру почти на 10 месяцев — с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го — он поселил свою знакомую. Этими действиями руководитель дома-интерната нарушил права постоялицы на неприкосновенность жилища. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
Напомним, что ранее на этого директора возбудили другую «уголовку». Дело касается получения взятки в крупном размере от местного предпринимателя. Взамен директор должен был помогать в заключении контрактов на поставку молочной продукции.