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Posted 31 октября, 10:01

Published 31 октября, 10:01

Modified 31 октября, 10:05

Updated 31 октября, 10:05

Иллюстрация

Снова «уголовка: директор омского дома-интерната поселил знакомую в чужую квартиру

31 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI. Иллюстрация

Директор омского дома-интерната заселил в квартиру воспитанницы свою знакомую

В отношении руководителя учреждения возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Директором «Такмыкского дома-интерната» снова заинтересовались следователи. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В региональном следкоме по данному факту уже возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мужчины взял у администратора приемно-карантинной группы ключи от квартиры в Омске. Последняя принадлежала одной из постоялиц дома-интерната. В квартиру почти на 10 месяцев — с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го — он поселил свою знакомую. Этими действиями руководитель дома-интерната нарушил права постоялицы на неприкосновенность жилища. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Напомним, что ранее на этого директора возбудили другую «уголовку». Дело касается получения взятки в крупном размере от местного предпринимателя. Взамен директор должен был помогать в заключении контрактов на поставку молочной продукции.

«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Сироты#Квартира#Следком#Новости#Большереченский район#Дом-интернат
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