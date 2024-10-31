Снова «уголовка: директор омского дома-интерната поселил знакомую в чужую квартиру

По данным следствия, мужчины взял у администратора приемно-карантинной группы ключи от квартиры в Омске. Последняя принадлежала одной из постоялиц дома-интерната. В квартиру почти на 10 месяцев — с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го — он поселил свою знакомую. Этими действиями руководитель дома-интерната нарушил права постоялицы на неприкосновенность жилища. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.