Выбросил деньги в траву: директора омского ДРСУ отдали под суд за взятку

Posted 14 ноября, 09:50
Published 14 ноября, 09:50
Modified 14 ноября, 09:52
Updated 14 ноября, 09:52
В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении бывшего директора Горьковского ДРСУ, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в июне 2024 года Василий Титов предложил «неофициальную» сделку предпринимателю, которому ДРСУ было должно 15,7 млн рублей за топливо: он пообещал выплатить долг, если тот заплатит ему лично 800 тысяч рублей.
Предприниматель пошел с заявлением в УФСБ, потом под контролем силовиков передал Титову 100 тысяч рублей, и тот сразу был задержан с поличным. Деньги (20 пятитысячных купюр, перетянутые резинкой) он выбросил в траву, но их тут же нашли и приобщили к делу.
«В ходе расследования уголовного дела суд наложил арест на имущество, — уточнили в пресс-службе Следкома, — жилые и нежилые помещения, земельные участки, предметы роскоши, 2 автомобиля, прицеп, моторное судно, оружие, наличные денежные средства общей стоимостью более 13 млн рублей».
Теперь прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение. Титов обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере»). Максимальное наказание в этом случае — 12 лет лишения свободы.
Месяц назад Город55 писал о начале суда над бывшей заведующей психбольницы, которая, по версии следствия, за взятки позволяла двум предпринимателям поставлять некачественную продукцию.