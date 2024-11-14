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Posted 14 ноября, 09:50

Published 14 ноября, 09:50

Modified 14 ноября, 09:52

Updated 14 ноября, 09:52

Директора омского ДРСУ отдали под суд за взятку

Выбросил деньги в траву: директора омского ДРСУ отдали под суд за взятку

14 ноября 2024, 09:50
Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Омской области.

Директора омского ДРСУ отдали под суд за взятку

У обвиняемого арестовано имущество на 13 млн рублей.

В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении бывшего директора Горьковского ДРСУ, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в июне 2024 года Василий Титов предложил «неофициальную» сделку предпринимателю, которому ДРСУ было должно 15,7 млн рублей за топливо: он пообещал выплатить долг, если тот заплатит ему лично 800 тысяч рублей.

Предприниматель пошел с заявлением в УФСБ, потом под контролем силовиков передал Титову 100 тысяч рублей, и тот сразу был задержан с поличным. Деньги (20 пятитысячных купюр, перетянутые резинкой) он выбросил в траву, но их тут же нашли и приобщили к делу.

«В ходе расследования уголовного дела суд наложил арест на имущество, — уточнили в пресс-службе Следкома, — жилые и нежилые помещения, земельные участки, предметы роскоши, 2 автомобиля, прицеп, моторное судно, оружие, наличные денежные средства общей стоимостью более 13 млн рублей».

Теперь прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение. Титов обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере»). Максимальное наказание в этом случае — 12 лет лишения свободы.

Месяц назад Город55 писал о начале суда над бывшей заведующей психбольницы, которая, по версии следствия, за взятки позволяла двум предпринимателям поставлять некачественную продукцию.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Взятка#Следком#Новости#Дрсу
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