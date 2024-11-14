Выбросил деньги в траву: директора омского ДРСУ отдали под суд за взятку

Предприниматель пошел с заявлением в УФСБ, потом под контролем силовиков передал Титову 100 тысяч рублей, и тот сразу был задержан с поличным. Деньги (20 пятитысячных купюр, перетянутые резинкой) он выбросил в траву, но их тут же нашли и приобщили к делу.