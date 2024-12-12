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Posted 12 декабря, 12:08

Published 12 декабря, 12:08

Modified 12 декабря, 12:10

Updated 12 декабря, 12:10

В Омске скончался бывший соучредитель «Сибирской короны» Алексей Сорока

Тело нашли на Иртышской набережной: не стало известного омского предпринимателя

12 декабря 2024, 12:08
Фото: 1MI.

В Омске скончался бывший соучредитель «Сибирской короны» Алексей Сорока

Тело ресторатора рядом с многоэтажкой на Иртышской набережной нашли в ночь с 11 на 12 декабря.

12 декабря 2024 года стало известно о гибели омского предпринимателя, ресторатора Алексея Сороки. Тело омича обнаружили сегодня утром у дома на Иртышской набережной. По информации НГС55, мужчина упал с многоэтажки. В региональном следкоме организовали проверку по факту смерти бизнесмена, следователям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Погибший Алексей Сорока, согласно данным сервиса «Компаниум», был совладельцем нескольких местных фирм — «Сибирское бистро плюс», «Винсент-2001», «Инкорост плюс», «Сибирское бистро-2000» и «Инкомпо». В 2020 году Сорока вышел из состава учредителей компании «Сибкор-2», которая управляет ресторанами «Сибирская корона».

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего ресторатора.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Бизнес#Омск#Следком#Новости#Погибшие#Ресторатор
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