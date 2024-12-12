Тело нашли на Иртышской набережной: не стало известного омского предпринимателя

Posted 12 декабря, 12:08
Published 12 декабря, 12:08
Modified 12 декабря, 12:10
Updated 12 декабря, 12:10
12 декабря 2024 года стало известно о гибели омского предпринимателя, ресторатора Алексея Сороки. Тело омича обнаружили сегодня утром у дома на Иртышской набережной. По информации НГС55, мужчина упал с многоэтажки. В региональном следкоме организовали проверку по факту смерти бизнесмена, следователям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.
Погибший Алексей Сорока, согласно данным сервиса «Компаниум», был совладельцем нескольких местных фирм — «Сибирское бистро плюс», «Винсент-2001», «Инкорост плюс», «Сибирское бистро-2000» и «Инкомпо». В 2020 году Сорока вышел из состава учредителей компании «Сибкор-2», которая управляет ресторанами «Сибирская корона».
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего ресторатора.