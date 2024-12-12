Тело нашли на Иртышской набережной: не стало известного омского предпринимателя

12 декабря 2024 года стало известно о гибели омского предпринимателя, ресторатора Алексея Сороки. Тело омича обнаружили сегодня утром у дома на Иртышской набережной. По информации НГС55, мужчина упал с многоэтажки. В региональном следкоме организовали проверку по факту смерти бизнесмена, следователям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.