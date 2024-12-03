Омич, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 19 лет

Мужчина, которого ранее неоднократно судили, в частности за убийство, днем в кабинете оказания медпомощи взял заложники медсестру. Он угрожал 26-летней женщине канцелярским ножом и изнасиловал ее. Освободить заложницу смогли только через три часа. В это время рецидивист требовал смягчить ему наказание.