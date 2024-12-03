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Posted 3 декабря, 07:10

Published 3 декабря, 07:10

Modified 3 декабря, 07:12

Updated 3 декабря, 07:12

Омич, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 19 лет

Омич, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 19 лет

3 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI.
Инцидент произошел еще в августе прошлого года. Мужчина, отбывавший наказание и оказавшийся в филиале медицинской части, удерживал свою заложницу три часа.

В Омске вынесли приговор мужчине, обвиняемому в захвате заложницы в медчасти № 10 ФКУЗ МСЧ-55 регионального УФСИН. Речь идет об инциденте, который произошел 3 августа 2023 года.

Мужчина, которого ранее неоднократно судили, в частности за убийство, днем в кабинете оказания медпомощи взял заложники медсестру. Он угрожал 26-летней женщине канцелярским ножом и изнасиловал ее. Освободить заложницу смогли только через три часа. В это время рецидивист требовал смягчить ему наказание.

На заключенного завели уголовные дела по нескольким статьям (по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). В итоге 2-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, последующие — в исправительной колонии особого режима.

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