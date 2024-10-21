Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня

Хоккейный обозреватель Михаил Зислис рассказал, что скоро в омский клуб может прийти новый главный тренер. По его информации, руководство «Авангарда» связывалось с представителями канадского специалиста Жерара Галлана, который уже два года не занимается подготовкой команд. Известно, что за работу в Омске он запросил очень большую сумму.