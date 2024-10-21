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Posted 21 октября, 15:11

Published 21 октября, 15:11

Modified 21 октября, 15:15

Updated 21 октября, 15:15

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Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня

21 октября 2024, 15:11
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №3. Омские подростки устроили жестокую драку из-за девушки

На прошедших выходных в омских пабликах распространилось видео, на котором компания подростков избивает двух молодых парней. Предполагается, что конфликт произошел из-за того, что кто-то не поделил девушку. Позже ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, он потребовал от руководителя СУ СК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по делу.

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
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Новость №2. На этой неделе омичей ждут перебои с телевидением

В РТРС сообщили, что с 21 по 27 октября в нескольких населенных пунктах Омской области будут проводиться технические работы на передающих станциях. В это время телезрители могут столкнуться с проблемами. Перебои ожидаются в работе каналов «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», РТРС-1 и РТРС-2.

В Омской области на несколько дней отключат важные федеральные телеканалы
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Новость №3. В «Авангарде» может появиться новый тренер

Хоккейный обозреватель Михаил Зислис рассказал, что скоро в омский клуб может прийти новый главный тренер. По его информации, руководство «Авангарда» связывалось с представителями канадского специалиста Жерара Галлана, который уже два года не занимается подготовкой команд. Известно, что за работу в Омске он запросил очень большую сумму.

«Заложат арену в ломбард». «Авангард» нашел нового кандидата на пост главного тренера
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