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Posted 16 декабря, 09:03

Published 16 декабря, 09:03

Modified 16 декабря, 09:05

Updated 16 декабря, 09:05

35-летний мужчина умер в омской больнице после конфликта с судимым знакомым

Умер в больнице. Встреча с судимым знакомым закончилась для омича ударом в грудь

16 декабря 2024, 09:03
Фото: 1MI.

35-летний мужчина умер в омской больнице после конфликта с судимым знакомым

В региональном следкоме уже возбудили уголовное дело по факту убийства.

Очередная встреча двух знакомых закончилась пьяной перепалкой и последующим убийством. В региональном следкоме сообщили, что в больнице скончался мужчина, который поступил туда с ножевым ранением. Пострадавшим оказался 35-летний житель деревни Беспалово Саргатского района.

Оказалось, что погибший в воскресенье, 15 декабря, выпивал спиртное вместе с 48-летним односельчанином, который ранее уже был судим. Испытывая неприязнь к собутыльнику, 48-летний мужчина ударил его кухонным ножом в грудь.

Фото: Следственный комитет по Омской области

Подозреваемого уже успели задержать, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу. А по факту произошедшего убийства возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники следкома продолжают выяснять обстоятельства убийства.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Ножевое ранение#Убийство#Следком#Новости#Саргатский район#Спиртное
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