Умер в больнице. Встреча с судимым знакомым закончилась для омича ударом в грудь

Posted 16 декабря, 09:03
Published 16 декабря, 09:03
Modified 16 декабря, 09:05
Updated 16 декабря, 09:05
Очередная встреча двух знакомых закончилась пьяной перепалкой и последующим убийством. В региональном следкоме сообщили, что в больнице скончался мужчина, который поступил туда с ножевым ранением. Пострадавшим оказался 35-летний житель деревни Беспалово Саргатского района.
Оказалось, что погибший в воскресенье, 15 декабря, выпивал спиртное вместе с 48-летним односельчанином, который ранее уже был судим. Испытывая неприязнь к собутыльнику, 48-летний мужчина ударил его кухонным ножом в грудь.
Подозреваемого уже успели задержать, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу. А по факту произошедшего убийства возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники следкома продолжают выяснять обстоятельства убийства.