Умер в больнице. Встреча с судимым знакомым закончилась для омича ударом в грудь

Оказалось, что погибший в воскресенье, 15 декабря, выпивал спиртное вместе с 48-летним односельчанином, который ранее уже был судим. Испытывая неприязнь к собутыльнику, 48-летний мужчина ударил его кухонным ножом в грудь.