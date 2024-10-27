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Сергей Звягин

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Октябрь
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00
«Ситуация аховая»: заслуженный тренер Канарейкин считает, что Звягину пора в отставку
25 октября, 02:42
Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»
23 октября, 16:46
«Нет такого понятия, как сдаться»: Звягин — о победе «Авангарда» над «Трактором»
15 октября, 04:23
Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье
13 октября, 14:21
Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать
13 октября, 03:33
В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы
12 октября, 04:09
Сентябрь
Одна передача за сезон. Омский «Авангард» хочет обменять Николишина
30 сентября, 02:43
Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»
21 сентября, 07:13
«Катается по своей программе». Когда в состав «Авангарда» вернется форвард Рид Буше
12 сентября, 04:36
«Контролировали игру»: тренер Звягин — о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»
7 сентября, 03:39
Четыре ассистента и капитан: главный тренер омского «Авангарда» озвучил имена
2 сентября, 08:37
Август
Игра, как у Хартли. Нападающий Галиев рассказал о тактике омского «Авангарда»
27 августа, 09:49
Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Сергей Звягин сообщил, что к игроку не будут применять штрафные санкции.
1 августа, 06:58
Май
В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов
Также генменеджер будет отвечать за большинство.
30 мая, 07:19
Апрель
Многомиллионный контракт. Сколько получит Звягин на посту тренера «Авангарда»
Контракт с наставником рассчитан на два года.
8 апреля, 04:58
Без приставки врио. В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером
Также в клубе собираются сохранить весь действующий тренерский штаб.
1 апреля, 04:46
Март
«Поражение, за которое не стыдно»: «Авангард» прокомментировал решающую игру сезона
30 марта, 14:08
Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»
«Ястребы» проигрывали в серии со счетом 1:3, но сумели сравнять.
30 марта, 01:34
Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле
«Ястребы» обыграли «железнодорожников» — 3:2. Счет в четвертьфинальной серии стал равным, в субботу команды встретятся в решающем матче.
29 марта, 05:17

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