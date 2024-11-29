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Posted 29 ноября, 08:45

Published 29 ноября, 08:45

Modified 29 ноября, 09:03

Updated 29 ноября, 09:03

Омский тренер высказался о возможных изменениях в тренерском составе

Звягин прокомментировал ситуацию с назначением нового тренера в омском «Авангарде»

29 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI.

Омский тренер высказался о возможных изменениях в тренерском составе

Сергей Звягин, продолжающий исполнять обязанности главного тренера «Авангарда», высказался о возможности расторжения контракта, если руководство примет такое решение.

В хоккейном клубе «Авангард» назревают значительные изменения, связанные с тренерским составом. Главный тренер команды Сергей Звягин, который в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности, прокомментировал ситуацию, возникшую после подписания контракта с канадцем Ги Буше. Ожидается, что Буше возглавит команду в качестве тренера в первой половине декабря.

Тренер не исключает возможности расторжения контракта, подчеркнув, что в этом случае клуб должен будет выполнить все свои обязательства. По информации, сумма контракта составляет 75 млн рублей.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге состоялся матч, где «Авангард» проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:2. Это поражение прервало победную серию омской команды.

«Авангард» в гостях крупно уступил «Автомобилисту» и прервал серию побед
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#Екатерина Тараленко#Авангард#Омск#Омская область#Контракт#Новости#Екатеринбург#Сергей Звягин
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