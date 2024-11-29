Звягин прокомментировал ситуацию с назначением нового тренера в омском «Авангарде»

Posted 29 ноября, 08:45
Published 29 ноября, 08:45
Modified 29 ноября, 09:03
Updated 29 ноября, 09:03
В хоккейном клубе «Авангард» назревают значительные изменения, связанные с тренерским составом. Главный тренер команды Сергей Звягин, который в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности, прокомментировал ситуацию, возникшую после подписания контракта с канадцем Ги Буше. Ожидается, что Буше возглавит команду в качестве тренера в первой половине декабря.
Тренер не исключает возможности расторжения контракта, подчеркнув, что в этом случае клуб должен будет выполнить все свои обязательства. По информации, сумма контракта составляет 75 млн рублей.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге состоялся матч, где «Авангард» проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:2. Это поражение прервало победную серию омской команды.