Звягин прокомментировал ситуацию с назначением нового тренера в омском «Авангарде»

В хоккейном клубе «Авангард» назревают значительные изменения, связанные с тренерским составом. Главный тренер команды Сергей Звягин, который в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности, прокомментировал ситуацию, возникшую после подписания контракта с канадцем Ги Буше. Ожидается, что Буше возглавит команду в качестве тренера в первой половине декабря.