Снежные завалы, рокировки в «Авангарде» и коммунальная трагедия. Главные темы недели

Но есть уже и настоящие, существенные факты, которые могут привести к качественным изменениям в клубе (да и количественным, вероятно, тоже): под знамена «ястребов» вернулся форвард Илья Каблуков — один из игроков «Авангарда», отметившийся участием в «золотом сезоне» 2021 года и принявший непосредственное участие в завоевании Кубка Гагарина. Но, кроме достойной игры, он может помочь и одним своим присутствием — Сергей Звягин, главный тренер «ястребов», считает что возвращение форварда лишь укрепит уверенность других игроков.