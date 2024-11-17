Снежные завалы, рокировки в «Авангарде» и коммунальная трагедия. Главные темы недели

Posted 17 ноября, 11:05
Published 17 ноября, 11:05
Modified 17 ноября, 11:07
Updated 17 ноября, 11:07
Одно из самых популярных явлений начала рабочей недели — это пробки. И именно они стали первой новостью утром 11 ноября: 8-балльные заторы буквально сковали город после череды снегопадов на выходных. Разумеется, в администрации Омска постарались обеспечить оперативную реакцию на произошедшее: похолодание с +1 до -8 чревато гололедицей, авариями и травматизмом. И, по словам мэра Сергея Шелеста, работы было действительно много — за воскресенье на омские дороги было израсходовано больше тысячи тонн противогололедных материалов.
Кроме того, сотрудники омского УДХБ начали и обработку пешеходных зон — уже в ручную. Вот только результаты, по словам омичей, оказались не самыми успешными: в понедельник в Telegram-канале бывшего мэра Омска, Оксаны Фадиной, появилось значительное число жалоб на плохую чистку дорог — пользователи мессенджера припомнили и прошлогодние проблемы, названные не иначе как «коллапсом на дорогах». По словам горожан, машин, которые должны прометать улицы и убирать снег, практически не было видно.
Не случилось хороших новостей и к вечеру понедельника: синоптики лишь предупредили о том, что морозы станут серьезнее уже на следующий день. Причиной внезапного похолодания стал арктический циклон, принесший за собой огромные массы ледяного воздуха. Но что самое главное — синоптики предупредили и о вероятности все новых снегопадов.
«Передышка», предложенная омичам погодными условиями, оказалось совсем недолгой — уже во вторник разыгралась серьезная метель, ставшая причиной очередного транспортного коллапса на городских дорогах: 8-балльные пробки вновь стали причиной едких и веселых комментариев омичей. К слову, некоторые водители предполагают, что снег может вводить людей в ступор. Но не сотрудников УДХБ — их утром среды на улицы Омска вышло почти в три раза больше, чем в прошлый раз.
Примечательно, что погода стала причиной остановки и водного движения — хоть это и было ожидаемо: с 13 ноября, на территории Омской области прекратили свою работу все 9 паромных переправ — как отмечают представители минтранса, их использование стало попросту небезопасным. К слову, самой первой закрытой переправой в регионе стала Бородинская — она перестала функционировать еще 7 ноября.
И, очень вероятно, что это только одна из первых страниц противостояния омичей и суровой зимы в этом сезоне: прогноз синоптиков на будущую неделю все еще неутешителен — ожидаемое потепление станет причиной практически ежедневных снегопадов.
Не менее «громко» началась неделя и для омского хоккея: 11 ноября стало известно о возможном контракте «Авангарда» с новым тренером Тоддом Рирденом — об этом рассказал Михаил Зислис. По его словам, вопрос был почти решен, и иностранный специалист мог приехать в Омск в течении пары недель, а несколько позже была озвучена и сумма контракта, вот только ожидания оказались напрасными — из-за семейных обстоятельств вероятный главный тренер отказался от сделки.
Однако это было не единственным серьезным инфоповодом — 12 ноября появилась информация и о возможном исключении из «Авангарда» Райана Спунера — по данным одного из спортивных порталов, руководство клуба осталось недовольным его игрой. Кроме того, выяснилось, что для «ястребов» грядут и серьезные перемены: команда намерена вновь вернуться в первые ряды и бороться за Кубок Гагарина, но все изменения планируются лишь на следующий игровой сезон.
Но есть уже и настоящие, существенные факты, которые могут привести к качественным изменениям в клубе (да и количественным, вероятно, тоже): под знамена «ястребов» вернулся форвард Илья Каблуков — один из игроков «Авангарда», отметившийся участием в «золотом сезоне» 2021 года и принявший непосредственное участие в завоевании Кубка Гагарина. Но, кроме достойной игры, он может помочь и одним своим присутствием — Сергей Звягин, главный тренер «ястребов», считает что возвращение форварда лишь укрепит уверенность других игроков.
Кроме того, вскоре к «Авангарду» присоединится и канадец Майкл Маклауд — руководство омского клуба предложило ему большее вознаграждение, тем самым обойдя предложенные «Ак Барсом» 30 млн рублей. Рассматриваемый срок сотрудничества с хоккеистом — до конца текущего сезона.
К несчастью, эта неделя не обошлась и без по-настоящему жутких новостей: 17-летний подросток провалился в яму с кипятком. Инцидент произошел возле дома №193 на улице 10 лет Октября — там образовался провал грунта, заполненный горячей водой. Юноше посчастливилось отделать ожогом ступни, но наличие подобных «ловушек» уже однажды стало трагедией. Происшествие уже стало причиной интереса со стороны правоохранительных органов — Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело: по мнению представителей ведомства, причиной травм юноши могло стать нарушение требований безопасности при оказании услуг или проведении работ.
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.