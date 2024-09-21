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Posted 21 сентября, 07:13

Published 21 сентября, 07:13

Modified 21 сентября, 07:15

Updated 21 сентября, 07:15

После четвертого поражения болельщики «Авангарда» заговорили о смене тренера

Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»

21 сентября 2024, 07:13
Фото: ХК Авангард

После четвертого поражения болельщики «Авангарда» заговорили о смене тренера

«Ястребы» проиграли подряд четыре матча, что породило в социальных сетях и СМИ вполне закономерные слухи о скорой отставке главного тренера Сергея Звягина. Собрали мнения болельщиков и самого Звягина о серии поражений.

Омский «Авангард» накануне, 20 сентября, всухую проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга (0:3). Это четвертое подряд поражение для «ястребов». Ранее омичи на выезде уступили «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Сибири» (1:4). Первая домашняя серия «Авангарда» в новом сезоне также закончилась неудачей. Команда, ведя в по ходу встречи со счетом 2:0, в итоге отдала победу хабаровскому «Амуру» (2:3, по буллитам).

Череда поражений команды породила в социальных сетях и СМИ вполне закономерные слухи о скорой отставке главного тренера «ястребов» Сергея Звягина. Собрали несколько ярких высказываний. Часть из комментариев пришлось подредактировать из-за обилия ненормативной лексики в адрес хоккеистов и тренерского штаба.

«Омский „Авангард“ получил от „Автомобилиста“ к середине второго периода трешку. „Ястребы“ горят 0:3. Какие еще вам нужны доказательства, что вратарь Звягин не то, что нужно в качестве главного тренера?! Провальная предсезонка. Уверенно „Авангард“ движется к четвертому поражению подряд», — отметил омский блогер и журналист Василий Епанчинцев.

На «предсезонке» омичи провели семь матчей, из которых в четырех вышли победителями. Затем удачно начали чемпионат, одолев на домашнем льду «Сибирь», «Нефтехимик» и «Ак Барс». Но серия побед прервалась.

«Звягин — хороший дядька. Но что-то не вижу я его главным тренером», — поделился мнением Евгений Середкин.
«Мне Звягин с первого дня не понравился, когда только еще намечался быть тренером. Вы меня, конечно, извините, но я думаю тренерский состав нужно менять. Пока не поздно», — считает Елена.
«Хотелось бы списать все на невезение, но 0-3 дома! И это четвертое поражение подряд! Что-то здесь явно не так», — написал Николай Гапанович.
«Если по мнению Звягина это хорошая игра, тогда понятно что он за тренер. Хорошая игра, когда команда добивается успеха или бьется до последней секунды, а не выглядит мальчиками для битья», — рассказал пользователь Вконтакте под ником Dima.
«Я бы не стал винить в сложившейся ситуации Звягина на 100%. Фактически „Ава“ уже 3-й сезон команда двух игроков. Если в прошлом сезоне можно было сказать, что Антону Алексеевичу Курьянову не хватило времени или опыта найти тренера, собрать второе звено или выхватить вратаря из-за пустого рынка, то в этом сезоне такое уже не считается. Ситуация со Спунером лишь подтверждает проблемы с менеджментом в нашей команде — поделился Вадим Радченко. — Многие люди на тренерском мостике тоже вызывают вопросы. А самое главное, что „Авангард“ так и остался командой двух игроков. Что можно говорить, если нападающие 11 периодов не могут забить?»

Напомним, что сейчас у «Авангарда» два топовых нападающих находятся в лазарете. Самый высокооплачиваемых хоккеист КХЛ Владимир Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахилла. А американский форвард Рид Буше получил травму во время товарищеского матча в Минске с местным «Динамо».

Травмированный Буше уже выходит на лед на тренировкахТравмированный Буше уже выходит на лед на тренировках
Травмированный Буше уже выходит на лед на тренировках. Фото: ХК Авангард

Сергей Звягин родился в 1971 году в Москве. Является воспитанником ЦСКА. Играл на позиции вратаря. В 90-х годах уехал в США, где выступал за различные клубы в IHL и CoHL. Позже защищал ворота «Нефтехимика», московского «Динамо», «Торпедо», «Локомотива», «Витязя». Тренерскую карьеру начал в «Барысе» на должности тренера вратарей.

В 2018 году Сергей Звягин пришел работать в омский «Авангард». В течение 6 лет занимался игрой голкиперов. Вместе с «ястребами» завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. В марте 2024 года Звягин стал исполняющим обязанности главного тренера, после того, как с Михаилом Кравцом разорвали контракт из-за неудачного старта серии с «Локомотивом» в ¼ розыгрыша Кубка Гагарина. Сергея Звягина официально утвердили в должности главного тренера 1 апреля, контракт рассчитан на 2 года.

Сергей Звягин работает в тренерском штабе команды с 2018 годаСергей Звягин работает в тренерском штабе команды с 2018 года
Сергей Звягин работает в тренерском штабе команды с 2018 года. Фото: ХК Авангард

А вот, что сам Сергей Звягин рассказал о неудачах команды на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом».

«Если рассматривать игру просто в контексте именно одной игры — хорошая игра от нас, хорошие первые два периода, несмотря на счет. Если говорить по картинке — соперник реализовал те несколько ошибок, которые мы сделали, реализовал их здорово, там хорошие завершения были. Но если рассматривать игру уже в контексте ситуации, в которой мы сейчас — два поражения на выезде и перед этим поражение в овертайме — естественно, нам нужно выправлять ситуацию и выправлять ее сейчас», — заявил тренер.

Впереди «Авангард» ждет непростое испытание. Команде предстоит провести на выезде три матча со СКА, «Локомотивом» и «Трактором».

«Я не склонен заглядывать слишком далеко. Понятно, что сейчас будет тройной выезд с топ-командами, но нужно смотреть на следующую игру. Главное, чтобы ребята продолжали верить. Я знаю, что сегодня никто не остановился, и все понимали, что забей мы одну — там может посыпаться и больше. Просто главное сейчас, в эти два дня до игры, — правильное себе настроение задать, чтобы никакого уныния не было, а наоборот, росла вера», — считает Сергей Звягин.
Сергей Звягин считает, что игру команды необходимо менять прямо сейчасСергей Звягин считает, что игру команды необходимо менять прямо сейчас
Сергей Звягин считает, что игру команды необходимо менять прямо сейчас. Фото: ХК Авангард

Ждут ли «Авангард» изменения в тренерском штабе? Такие решения могут принять только в самом хоккейном клубе. Несмотря на неудачи, у «ястребов» остаются преданные болельщики, которые поддерживают команду в трудную минуту. И ободряющих комментариев от поклонников омского хоккея в социальных сетях намного больше, чем хейта и недовольства тренерскими решениями Сергея Звягина.

А о том, как болельщики поддерживают команду на трибунах, Город55 рассказывал в спецпроекте «Субкультуры омских пацанов». Почему фанатское движение носит название «4×5», кто пробил «золотой выезд», бывают ли драки с болельщиками других клубов — рассказываем в нашем материале:

Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
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