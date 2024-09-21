Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»

Posted 21 сентября, 07:13
Published 21 сентября, 07:13
Modified 21 сентября, 07:15
Updated 21 сентября, 07:15
Омский «Авангард» накануне, 20 сентября, всухую проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга (0:3). Это четвертое подряд поражение для «ястребов». Ранее омичи на выезде уступили «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Сибири» (1:4). Первая домашняя серия «Авангарда» в новом сезоне также закончилась неудачей. Команда, ведя в по ходу встречи со счетом 2:0, в итоге отдала победу хабаровскому «Амуру» (2:3, по буллитам).
Череда поражений команды породила в социальных сетях и СМИ вполне закономерные слухи о скорой отставке главного тренера «ястребов» Сергея Звягина. Собрали несколько ярких высказываний. Часть из комментариев пришлось подредактировать из-за обилия ненормативной лексики в адрес хоккеистов и тренерского штаба.
«Омский „Авангард“ получил от „Автомобилиста“ к середине второго периода трешку. „Ястребы“ горят 0:3. Какие еще вам нужны доказательства, что вратарь Звягин не то, что нужно в качестве главного тренера?! Провальная предсезонка. Уверенно „Авангард“ движется к четвертому поражению подряд», — отметил омский блогер и журналист Василий Епанчинцев.
На «предсезонке» омичи провели семь матчей, из которых в четырех вышли победителями. Затем удачно начали чемпионат, одолев на домашнем льду «Сибирь», «Нефтехимик» и «Ак Барс». Но серия побед прервалась.
«Звягин — хороший дядька. Но что-то не вижу я его главным тренером», — поделился мнением Евгений Середкин.
«Мне Звягин с первого дня не понравился, когда только еще намечался быть тренером. Вы меня, конечно, извините, но я думаю тренерский состав нужно менять. Пока не поздно», — считает Елена.
«Хотелось бы списать все на невезение, но 0-3 дома! И это четвертое поражение подряд! Что-то здесь явно не так», — написал Николай Гапанович.
«Если по мнению Звягина это хорошая игра, тогда понятно что он за тренер. Хорошая игра, когда команда добивается успеха или бьется до последней секунды, а не выглядит мальчиками для битья», — рассказал пользователь Вконтакте под ником Dima.
«Я бы не стал винить в сложившейся ситуации Звягина на 100%. Фактически „Ава“ уже 3-й сезон команда двух игроков. Если в прошлом сезоне можно было сказать, что Антону Алексеевичу Курьянову не хватило времени или опыта найти тренера, собрать второе звено или выхватить вратаря из-за пустого рынка, то в этом сезоне такое уже не считается. Ситуация со Спунером лишь подтверждает проблемы с менеджментом в нашей команде — поделился Вадим Радченко. — Многие люди на тренерском мостике тоже вызывают вопросы. А самое главное, что „Авангард“ так и остался командой двух игроков. Что можно говорить, если нападающие 11 периодов не могут забить?»
Напомним, что сейчас у «Авангарда» два топовых нападающих находятся в лазарете. Самый высокооплачиваемых хоккеист КХЛ Владимир Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахилла. А американский форвард Рид Буше получил травму во время товарищеского матча в Минске с местным «Динамо».
Сергей Звягин родился в 1971 году в Москве. Является воспитанником ЦСКА. Играл на позиции вратаря. В 90-х годах уехал в США, где выступал за различные клубы в IHL и CoHL. Позже защищал ворота «Нефтехимика», московского «Динамо», «Торпедо», «Локомотива», «Витязя». Тренерскую карьеру начал в «Барысе» на должности тренера вратарей.
В 2018 году Сергей Звягин пришел работать в омский «Авангард». В течение 6 лет занимался игрой голкиперов. Вместе с «ястребами» завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. В марте 2024 года Звягин стал исполняющим обязанности главного тренера, после того, как с Михаилом Кравцом разорвали контракт из-за неудачного старта серии с «Локомотивом» в ¼ розыгрыша Кубка Гагарина. Сергея Звягина официально утвердили в должности главного тренера 1 апреля, контракт рассчитан на 2 года.
А вот, что сам Сергей Звягин рассказал о неудачах команды на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом».
«Если рассматривать игру просто в контексте именно одной игры — хорошая игра от нас, хорошие первые два периода, несмотря на счет. Если говорить по картинке — соперник реализовал те несколько ошибок, которые мы сделали, реализовал их здорово, там хорошие завершения были. Но если рассматривать игру уже в контексте ситуации, в которой мы сейчас — два поражения на выезде и перед этим поражение в овертайме — естественно, нам нужно выправлять ситуацию и выправлять ее сейчас», — заявил тренер.
Впереди «Авангард» ждет непростое испытание. Команде предстоит провести на выезде три матча со СКА, «Локомотивом» и «Трактором».
«Я не склонен заглядывать слишком далеко. Понятно, что сейчас будет тройной выезд с топ-командами, но нужно смотреть на следующую игру. Главное, чтобы ребята продолжали верить. Я знаю, что сегодня никто не остановился, и все понимали, что забей мы одну — там может посыпаться и больше. Просто главное сейчас, в эти два дня до игры, — правильное себе настроение задать, чтобы никакого уныния не было, а наоборот, росла вера», — считает Сергей Звягин.
Ждут ли «Авангард» изменения в тренерском штабе? Такие решения могут принять только в самом хоккейном клубе. Несмотря на неудачи, у «ястребов» остаются преданные болельщики, которые поддерживают команду в трудную минуту. И ободряющих комментариев от поклонников омского хоккея в социальных сетях намного больше, чем хейта и недовольства тренерскими решениями Сергея Звягина.
А о том, как болельщики поддерживают команду на трибунах, Город55 рассказывал в спецпроекте «Субкультуры омских пацанов». Почему фанатское движение носит название «4×5», кто пробил «золотой выезд», бывают ли драки с болельщиками других клубов — рассказываем в нашем материале: