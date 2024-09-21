Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»

В 2018 году Сергей Звягин пришел работать в омский «Авангард». В течение 6 лет занимался игрой голкиперов. Вместе с «ястребами» завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. В марте 2024 года Звягин стал исполняющим обязанности главного тренера, после того, как с Михаилом Кравцом разорвали контракт из-за неудачного старта серии с «Локомотивом» в ¼ розыгрыша Кубка Гагарина. Сергея Звягина официально утвердили в должности главного тренера 1 апреля, контракт рассчитан на 2 года.