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Posted 13 октября, 03:33

Published 13 октября, 03:33

Modified 13 октября, 03:39

Updated 13 октября, 03:39

иллюстрация

Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать

13 октября 2024, 03:33
Фото: ХК «Авангард»
иллюстрация

Сергей Звягин заявил, что омский «Авангард» скоро будет выигрывать

Сергей Звягин отметил сплоченность омских хоккеистов: череда поражений не смогла подорвать командный дух «Авангарда», однако проигрыши все равно тяжело переживаются игроками.

В минувшую субботу омские хоккеисты приняли участие в выездном матче в Магнитогорске: встреча «Авангарда» и «Металлурга» завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Завершившаяся игра стала «юбилейной» — с начала сезона это уже 10-е поражение «ястребов», из-за которого «Авангард» переместился на 10 место Восточной конференции, что угрожает «досрочным» завершением сезона — уже сейчас омичи рискуют не попасть в плей-офф.

Однако, как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда», Сергей Звягин, победы обязательно будут: по мнению главного тренера, команда может преломить сложившуюся ситуацию — поражения, хоть и сказываются на психологическом состоянии игроков, не подорвали их командный дух — игроки «бьются друг за друга» и очень сплочены.

«Если сейчас настолько сплоченный коллектив, то, представьте, что будет, когда мы будем выигрывать. А выигрывать мы будем», — отметил Сергей Звягин.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возможности отставки главного тренера «Авангарда»: по имеющимся данным, тренерская карьера Сергея Звягина может зависеть от исхода ближайших матчей. Однако в руководстве клуба уже произошло несколько важных изменений: генеральный менеджер «ястребов» оставил свой пост для работы в тренерском штабе, а ранее состава Совета директоров «Авангарда» покинул его председатель — Михаил Аверин.

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