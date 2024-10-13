Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать

Posted 13 октября, 03:33
Published 13 октября, 03:33
Modified 13 октября, 03:39
Updated 13 октября, 03:39
В минувшую субботу омские хоккеисты приняли участие в выездном матче в Магнитогорске: встреча «Авангарда» и «Металлурга» завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.
Завершившаяся игра стала «юбилейной» — с начала сезона это уже 10-е поражение «ястребов», из-за которого «Авангард» переместился на 10 место Восточной конференции, что угрожает «досрочным» завершением сезона — уже сейчас омичи рискуют не попасть в плей-офф.
Однако, как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда», Сергей Звягин, победы обязательно будут: по мнению главного тренера, команда может преломить сложившуюся ситуацию — поражения, хоть и сказываются на психологическом состоянии игроков, не подорвали их командный дух — игроки «бьются друг за друга» и очень сплочены.
«Если сейчас настолько сплоченный коллектив, то, представьте, что будет, когда мы будем выигрывать. А выигрывать мы будем», — отметил Сергей Звягин.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возможности отставки главного тренера «Авангарда»: по имеющимся данным, тренерская карьера Сергея Звягина может зависеть от исхода ближайших матчей. Однако в руководстве клуба уже произошло несколько важных изменений: генеральный менеджер «ястребов» оставил свой пост для работы в тренерском штабе, а ранее состава Совета директоров «Авангарда» покинул его председатель — Михаил Аверин.