Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать

Однако, как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда», Сергей Звягин, победы обязательно будут: по мнению главного тренера, команда может преломить сложившуюся ситуацию — поражения, хоть и сказываются на психологическом состоянии игроков, не подорвали их командный дух — игроки «бьются друг за друга» и очень сплочены.