Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье

«Омичу — все по плечу» — гласит одно популярное высказывание. Герой этой новости его только подтверждает: умелые руки, точное планирование и правильно поставленная цель способны создать конкуренцию даже «фабричным» автодомам. Хотя, мужчине, создавшему необычный комфортабельный фургон, это и не нужно — прежде всего он заботился о собственном комфорте в путешествиях. И это у него прекрасно получилось: все же, настоящая кухня и удобная спальня в длительных поездках на автомобиле — это ценное преимущество.