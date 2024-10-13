Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье

Posted 13 октября, 14:21
Published 13 октября, 14:21
Modified 13 октября, 14:23
Updated 13 октября, 14:23
По мнению главного тренера команды, Сергея Звягина, у «ястребов» есть все необходимое для дальнейших побед — череде поражений не удалось сломить командный дух игроков. Однако тренерскому штабу предстоит серьезная работа — сейчас «Авангард» находится на 10 позиции в турнирной таблице КХЛ, а это достаточно большой риск «разминуться» с плей-оффом. Кроме того, по некоторым данным, сам Сергей Звягин тоже очень рискует в сложившейся ситуации — поражения могут стать причиной его отставки.
Как оказалось, пригородные поезда могут быть и куда более «дальним» транспортом: опыт пары блогеров, решившихся преодолеть почти 2,8 тыс километров от Москвы до Омска это только подтверждает. Все путешествие заняло у них около недели и получилось вполне бюджетным — на билеты понадобилось порядка 8 тысяч рублей. Однако необходимо серьезно планировать маршрут и быть готовым к длительным пересадкам.
«Омичу — все по плечу» — гласит одно популярное высказывание. Герой этой новости его только подтверждает: умелые руки, точное планирование и правильно поставленная цель способны создать конкуренцию даже «фабричным» автодомам. Хотя, мужчине, создавшему необычный комфортабельный фургон, это и не нужно — прежде всего он заботился о собственном комфорте в путешествиях. И это у него прекрасно получилось: все же, настоящая кухня и удобная спальня в длительных поездках на автомобиле — это ценное преимущество.