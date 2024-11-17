Старые друзья лучше? Омский «Авангард» подписал Наиля Якупова

Posted 17 ноября, 12:17
Published 17 ноября, 12:17
Modified 17 ноября, 12:19
Updated 17 ноября, 12:19
Пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о результатах обмена накануне, 16 ноября: денежная компенсация, предоставленная подмосковному клубу, позволила заполучить спортивные права на защитника из Канады Тернера Оттенбрайта и вернуть в Омск форварда, игравшего на стороне «ястребов» с 2020 по 2023 годы.
Как сообщается, на лед Наиль Якупов будет выходить под номером 65. В текущем сезоне, играя на стороне «драконов», форвард провел 27 матчей и набрал 11 очков. В рамках КХЛ его показатели существенно больше: на данный момент известно о 311 матчах, в которых Наиль Якупов стал «автором» 85 шайб и провел 83 результативные передачи (показатель полезности +4).
Напомним, ранее Город55 сообщал о возвращении в «Авангард» еще одного игрока, поучаствовавшего в «золотом сезоне» 2021 года — форварде Илье Каблукове. Контракт с ним заключен также до конца сезона. Кроме того, возвращение известных нападающих может принести «ястребам» ощутимые «плюсы» — по словам Сергея Звягина, главного тренера «Авангарда», это прибавит игрокам уверенности, а их опыт может пригодиться и в повседневных делах клуба.