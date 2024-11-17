Старые друзья лучше? Омский «Авангард» подписал Наиля Якупова

Напомним, ранее Город55 сообщал о возвращении в «Авангард» еще одного игрока, поучаствовавшего в «золотом сезоне» 2021 года — форварде Илье Каблукове. Контракт с ним заключен также до конца сезона. Кроме того, возвращение известных нападающих может принести «ястребам» ощутимые «плюсы» — по словам Сергея Звягина, главного тренера «Авангарда», это прибавит игрокам уверенности, а их опыт может пригодиться и в повседневных делах клуба.