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Posted 17 ноября, 12:17

Published 17 ноября, 12:17

Modified 17 ноября, 12:19

Updated 17 ноября, 12:19

Наиль Якупов

Старые друзья лучше? Омский «Авангард» подписал Наиля Якупова

17 ноября 2024, 12:17
Фото: ХК «Авангард». Наиль Якупов

Омский «Авангард» в результате обмена вернул в состав клуба Наиля Якупова

В результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» в состав «ястребов» вернулся Наиль Якупов — контракт с форвардом, отметившимся в получении Кубка Гагарина в 2021 году, рассчитан до конца сезона.

Пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о результатах обмена накануне, 16 ноября: денежная компенсация, предоставленная подмосковному клубу, позволила заполучить спортивные права на защитника из Канады Тернера Оттенбрайта и вернуть в Омск форварда, игравшего на стороне «ястребов» с 2020 по 2023 годы.

Как сообщается, на лед Наиль Якупов будет выходить под номером 65. В текущем сезоне, играя на стороне «драконов», форвард провел 27 матчей и набрал 11 очков. В рамках КХЛ его показатели существенно больше: на данный момент известно о 311 матчах, в которых Наиль Якупов стал «автором» 85 шайб и провел 83 результативные передачи (показатель полезности +4).

Напомним, ранее Город55 сообщал о возвращении в «Авангард» еще одного игрока, поучаствовавшего в «золотом сезоне» 2021 года — форварде Илье Каблукове. Контракт с ним заключен также до конца сезона. Кроме того, возвращение известных нападающих может принести «ястребам» ощутимые «плюсы» — по словам Сергея Звягина, главного тренера «Авангарда», это прибавит игрокам уверенности, а их опыт может пригодиться и в повседневных делах клуба.

Главный тренер омского «Авангарда» отметил, что возвращение Каблукова поможет команде
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#Илья Скобин#Спорт#ХК Авангард#КХЛ#Новости#Наиль Якупов#Сергей Звягин#Илья Каблуков#Обмены игроками#Тернер Оттенбрайт
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