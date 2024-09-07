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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Тренер «Авангарда» рассказал, как «ястребам» удалось одолеть «Нефтехимик»

«Контролировали игру»: тренер Звягин — о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»

7 сентября 2024, 03:39
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» рассказал, как «ястребам» удалось одолеть «Нефтехимик»

«Авангард» пропустил шайбу в самом начале игры. Однако во втором периоде омичи смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с «Нефтехимиком». Напомним, «ястребы» на домашнем льду обыграли гостей из Нижнекамска со счетом 4:2.

«Хорошая игра. Наши ребята поддерживали темп. Первый быстрый гол, который мы пропустили в большинстве, не смутил. Без паники контролировали игру. Рад, что в конце был победный счет на табло», — рассказал тренер.

«Авангард» пропустил шайбу в самом начале игры. Однако во втором периоде омичи смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед.

«Большинство решений, которые ребята принимали, были правильными. Скорости высокие. Много эмоций было, особенно во втором периоде, держали шайбу в зоне атаки. Еще во время предсезонных тренировок начали ставить акцент, чтобы второй период был не худшим, а лучшим у нас», — добавил Сергей Звягин.

Полный обзор прошедшего матча — в нашем материале:

«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Победа#Нижнекамск#Нефтехимик#Сергей Звягин
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