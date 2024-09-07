«Контролировали игру»: тренер Звягин — о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с «Нефтехимиком». Напомним, «ястребы» на домашнем льду обыграли гостей из Нижнекамска со счетом 4:2.
«Хорошая игра. Наши ребята поддерживали темп. Первый быстрый гол, который мы пропустили в большинстве, не смутил. Без паники контролировали игру. Рад, что в конце был победный счет на табло», — рассказал тренер.
«Авангард» пропустил шайбу в самом начале игры. Однако во втором периоде омичи смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед.
«Большинство решений, которые ребята принимали, были правильными. Скорости высокие. Много эмоций было, особенно во втором периоде, держали шайбу в зоне атаки. Еще во время предсезонных тренировок начали ставить акцент, чтобы второй период был не худшим, а лучшим у нас», — добавил Сергей Звягин.
Полный обзор прошедшего матча — в нашем материале: