«Катается по своей программе». Когда в состав «Авангарда» вернется форвард Рид Буше

Posted 12 сентября, 04:36
Published 12 сентября, 04:36
Modified 12 сентября, 04:38
Updated 12 сентября, 04:38
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин вчера, 11 сентября, на послематчевой пресс-конференции сообщил, когда в строй вернется нападающий Рид Буше. Сейчас тренерский штаб готовится к игре с новосибирской «Сибирью», которая пройдет 15 сентября на выезде.
«По составу будем решать уже позже — завтра выходной у ребят. У нас будет время чуть больше проанализировать, посмотреть поподробнее все. А по травмированным ребятам: рады, что прогресс идет. Рид Буше и Марк Верба вышли на лед, но пока катаются по своей программе», — сообщил Звягин.
Напомним, Буше получил повреждение на предсезонных сборах в Минске во время товарищеского матча с местным «Динамо». Марк Верба восстанавливается после драки во время игры с «Барысом» на турнире имени Виктора Блинова.
Вчера «ястребы» уступили хабаровскому «Амуру». «Авангард» вел со счетом 2:0, однако гости сравняли в третьем периоде, а потом оказались сильнее в серии буллитов.