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Posted 12 сентября, 04:36

Published 12 сентября, 04:36

Modified 12 сентября, 04:38

Updated 12 сентября, 04:38

Тренер «Авангарда» рассказал, как после травмы восстанавливается нападающий Буше

«Катается по своей программе». Когда в состав «Авангарда» вернется форвард Рид Буше

12 сентября 2024, 04:36
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» рассказал, как после травмы восстанавливается нападающий Буше

Хоккеист получил повреждение на предсезонных сборах в Минске во время товарищеского матча с местным «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин вчера, 11 сентября, на послематчевой пресс-конференции сообщил, когда в строй вернется нападающий Рид Буше. Сейчас тренерский штаб готовится к игре с новосибирской «Сибирью», которая пройдет 15 сентября на выезде.

«По составу будем решать уже позже — завтра выходной у ребят. У нас будет время чуть больше проанализировать, посмотреть поподробнее все. А по травмированным ребятам: рады, что прогресс идет. Рид Буше и Марк Верба вышли на лед, но пока катаются по своей программе», — сообщил Звягин.

Напомним, Буше получил повреждение на предсезонных сборах в Минске во время товарищеского матча с местным «Динамо». Марк Верба восстанавливается после драки во время игры с «Барысом» на турнире имени Виктора Блинова.

Вчера «ястребы» уступили хабаровскому «Амуру». «Авангард» вел со счетом 2:0, однако гости сравняли в третьем периоде, а потом оказались сильнее в серии буллитов.

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Травмы#Рид Буше#Марк Верба#Сергей Звягин
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