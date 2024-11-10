Появились новые подробности о претендентах на пост главного тренера «Авангарда»

Posted 10 ноября, 10:40
Published 10 ноября, 10:40
Modified 10 ноября, 11:50
Updated 10 ноября, 11:50
Стали известны кандидаты на пост главного тренера омского «Авангарда». Напомним, начало регулярного чемпионата КХЛ у «ястребов» вышло не совсем удачным. На протяжении двух месяцев омский клуб проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло с начала сентября.
По информации издания «Матч ТВ», на это место претендуют три специалиста из Северной Америки: Тодд Маклеллан, Тодд Ридден и Жерар Галлан.
Известно, что Маклеллан «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Лос‑Анджелес», а как помощник выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008). Тодд Ридден в качестве помощника Барри Тротца выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» и дважды выводил команду в плей‑офф Кубка Стэнли. Также он работал главным тренером «Питтсбурга» и «Вашингтона».
Еще один кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады и ведущие клубы НХЛ.
Напомним, начало регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» вышло не совсем удачным. На протяжении двух месяцев омский клуб проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло с начала сентября.
«Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции, в 22 матчах они набрали18 очков. 11 ноября «ястребы» сыграют дома со СКА.