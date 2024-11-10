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Posted 10 ноября, 10:40

Published 10 ноября, 10:40

Modified 10 ноября, 11:50

Updated 10 ноября, 11:50

В главные тренеры «Авангарда» рассматривают трех кандидатов из Северной Америки

Появились новые подробности о претендентах на пост главного тренера «Авангарда»

10 ноября 2024, 10:40
Фото: gorod55.ru.

В главные тренеры «Авангарда» рассматривают трех кандидатов из Северной Америки

Хоккейный обозреватель Михаила Зислиса считает, что Сергей Звягин скорее всего не сможет вывести команду из глубокого кризиса.

Стали известны кандидаты на пост главного тренера омского «Авангарда». Напомним, начало регулярного чемпионата КХЛ у «ястребов» вышло не совсем удачным. На протяжении двух месяцев омский клуб проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло с начала сентября.

По информации издания «Матч ТВ», на это место претендуют три специалиста из Северной Америки: Тодд Маклеллан, Тодд Ридден и Жерар Галлан.

Известно, что Маклеллан «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Лос‑Анджелес», а как помощник выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008). Тодд Ридден в качестве помощника Барри Тротца выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» и дважды выводил команду в плей‑офф Кубка Стэнли. Также он работал главным тренером «Питтсбурга» и «Вашингтона».

Еще один кандидат на место Сергея Звягина — канадский специалист Жерар Галлан, который ранее возглавлял сборную Канады и ведущие клубы НХЛ.

Напомним, начало регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» вышло не совсем удачным. На протяжении двух месяцев омский клуб проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло с начала сентября.

«Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции, в 22 матчах они набрали18 очков. 11 ноября «ястребы» сыграют дома со СКА.

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