Появились новые подробности о претендентах на пост главного тренера «Авангарда»

Известно, что Маклеллан «Сан‑Хосе», «Эдмонтон» и «Лос‑Анджелес», а как помощник выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» (2008). Тодд Ридден в качестве помощника Барри Тротца выигрывал Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» и дважды выводил команду в плей‑офф Кубка Стэнли. Также он работал главным тренером «Питтсбурга» и «Вашингтона».