Бывший нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с швейцарским клубом

Posted 12 ноября, 05:45
Published 12 ноября, 05:45
Modified 12 ноября, 05:47
Updated 12 ноября, 05:47
Канадский хоккеист Линден Вей, ранее выступавший за омский клуб «Авангард», продолжит свою карьеру в швейцарском «Фрибуре». В начале ноября Вей покинул российскую команду, сославшись на необходимость вернуться в Канаду по семейным обстоятельствам. Несмотря на это, вскоре стало известно о его переходе в «Фрибур», с которым он подписал контракт до конца текущего сезона.
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поделился, что клуб предлагал Вею помощь в лечении его ребенка за границей. По словам Звягина, Вей объяснил, что в Канаде существуют проблемы с доступом к медицинской помощи, несмотря на её бесплатность, и получение необходимых услуг может занять много времени. В связи с этим, председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников предложил содействие в организации лечения в Германии, как сообщают в ТАСС.
Вей также консультировался с представителями своих бывших команд в Германии, «Ванкувере» и Швейцарии, чтобы найти возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Как отмечает Сергей Звягин, вероятно, он нашел подходящих специалистов в Швейцарии, что и стало причиной его перехода в «Фрибур».
Линден Вей присоединился к «Авангарду» в мае 2024 года и успел отыграть в 20 матчах.
Напомним, что ранее «Авангард» провел домашний матч против питерского СКА 11 ноября. Команда одержала победу со счетом 2:1.