Бывший нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с швейцарским клубом

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поделился, что клуб предлагал Вею помощь в лечении его ребенка за границей. По словам Звягина, Вей объяснил, что в Канаде существуют проблемы с доступом к медицинской помощи, несмотря на её бесплатность, и получение необходимых услуг может занять много времени. В связи с этим, председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников предложил содействие в организации лечения в Германии, как сообщают в ТАСС.