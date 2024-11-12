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Posted 12 ноября, 05:45

Published 12 ноября, 05:45

Modified 12 ноября, 05:47

Updated 12 ноября, 05:47

Бывший нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с швейцарским клубом

Бывший нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с швейцарским клубом

12 ноября 2024, 05:45
Фото: 1MI.
Канадский хоккеист Линден Вей, покинувший омский «Авангард» из-за семейных обстоятельств, неожиданно продолжит карьеру в швейцарском «Фрибуре». Он подписал контракт до конца сезона.

Канадский хоккеист Линден Вей, ранее выступавший за омский клуб «Авангард», продолжит свою карьеру в швейцарском «Фрибуре». В начале ноября Вей покинул российскую команду, сославшись на необходимость вернуться в Канаду по семейным обстоятельствам. Несмотря на это, вскоре стало известно о его переходе в «Фрибур», с которым он подписал контракт до конца текущего сезона.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поделился, что клуб предлагал Вею помощь в лечении его ребенка за границей. По словам Звягина, Вей объяснил, что в Канаде существуют проблемы с доступом к медицинской помощи, несмотря на её бесплатность, и получение необходимых услуг может занять много времени. В связи с этим, председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников предложил содействие в организации лечения в Германии, как сообщают в ТАСС.

Вей также консультировался с представителями своих бывших команд в Германии, «Ванкувере» и Швейцарии, чтобы найти возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Как отмечает Сергей Звягин, вероятно, он нашел подходящих специалистов в Швейцарии, что и стало причиной его перехода в «Фрибур».

Напомним, что ранее «Авангард» провел домашний матч против питерского СКА 11 ноября. Команда одержала победу со счетом 2:1.

Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1
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