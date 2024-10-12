В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы

Posted 12 октября, 04:09
Published 12 октября, 04:09
Modified 12 октября, 04:44
Updated 12 октября, 04:44
По информации источников «Спорт-Экспресс», главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Сергей Звягин может быть отправлен в отставку в случае проигрышей в ближайших матчах.
Звягин возглавляет команду с апреля 2024 года, однако результаты текущего сезона оставляют желать лучшего: «Авангард» занимает десятое место в таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав всего 11 очков в 14 матчах.
В сезоне 2024/25 команда одержала 5 побед и потерпела 9 поражений. Следующий матч «Авангард» проведет 12 октября на выезде против «Металлурга», и его исход может стать решающим для дальнейшей карьеры тренера.
Как уже писал Город55, в омский «Авангард» вернули знакомое лицо, это канадский нападающий Райан Спунер. Также подписан контракт с тренером Александром Завьяловым, который работает с защитниками и улучшает их тактику. Однако в противостоянии с «Барысом» «Авангард» все равно проиграл.