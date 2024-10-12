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Posted 12 октября, 04:09

Published 12 октября, 04:09

Modified 12 октября, 04:44

Updated 12 октября, 04:44

Главного тренера омского «Авангарда» Сергея Звягина планируют уволить

В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы

12 октября 2024, 04:09
Фото: Hawk.ru

Главного тренера омского «Авангарда» Сергея Звягина планируют уволить

Вероятность этого есть, если клуб снова проиграет в следующем матче.

По информации источников «Спорт-Экспресс», главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Сергей Звягин может быть отправлен в отставку в случае проигрышей в ближайших матчах.

Звягин возглавляет команду с апреля 2024 года, однако результаты текущего сезона оставляют желать лучшего: «Авангард» занимает десятое место в таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав всего 11 очков в 14 матчах.

В сезоне 2024/25 команда одержала 5 побед и потерпела 9 поражений. Следующий матч «Авангард» проведет 12 октября на выезде против «Металлурга», и его исход может стать решающим для дальнейшей карьеры тренера.

Как уже писал Город55, в омский «Авангард» вернули знакомое лицо, это канадский нападающий Райан Спунер. Также подписан контракт с тренером Александром Завьяловым, который работает с защитниками и улучшает их тактику. Однако в противостоянии с «Барысом» «Авангард» все равно проиграл.

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