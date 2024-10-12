В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы

Как уже писал Город55, в омский «Авангард» вернули знакомое лицо, это канадский нападающий Райан Спунер. Также подписан контракт с тренером Александром Завьяловым, который работает с защитниками и улучшает их тактику. Однако в противостоянии с «Барысом» «Авангард» все равно проиграл.