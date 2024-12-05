Словацкий тренер Подконицки останется в штабе «Авангарда» после прихода Буше

Posted 5 декабря, 03:41
Published 5 декабря, 03:41
Modified 5 декабря, 03:44
Updated 5 декабря, 03:44
Андрей Подконицки останется в тренерском штабе «Авангарда» после того, как Ги Буше примет команду.
Словацкий специалист, временно исполнявший обязанности главного тренера после отставки Сергея Звягина, уверяет, что Буше внесет изменения в стиль игры команды, однако скоростной хоккей, который уже практикуется в Омске, останется в приоритете.
— Да, я войду в тренерский штаб Ги Буше. Мы еще не общались с ним насчет того, какой хоккей он планирует ставить в «Авангарде», но я уверен, что это будет скоростной хоккей. Такой, в какой мы и пытаемся играть сейчас. Уверен, какие-то изменения он внесет, мы обязательно пообщаемся попозже, — сообщил Подконицки на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что Ги Буше прибудет в Омск в середине декабря для завершения формальностей и официального вступления в должность. Сейчас канадский специалист начал срочно оформлять паспорт для приезда в Россию.