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Posted 5 декабря, 03:41

Published 5 декабря, 03:41

Modified 5 декабря, 03:44

Updated 5 декабря, 03:44

Омский «Авангард» продолжит работать с Подконицки после прихода Буше

Словацкий тренер Подконицки останется в штабе «Авангарда» после прихода Буше

5 декабря 2024, 03:41
Фото: ХК «Авангард».

Омский «Авангард» продолжит работать с Подконицки после прихода Буше

Временно исполняющий обязанности наставника команда уверен, что главный акцент в «Авангарде» будет сделан на скоростной хоккей.

Андрей Подконицки останется в тренерском штабе «Авангарда» после того, как Ги Буше примет команду.

Словацкий специалист, временно исполнявший обязанности главного тренера после отставки Сергея Звягина, уверяет, что Буше внесет изменения в стиль игры команды, однако скоростной хоккей, который уже практикуется в Омске, останется в приоритете.

— Да, я войду в тренерский штаб Ги Буше. Мы еще не общались с ним насчет того, какой хоккей он планирует ставить в «Авангарде», но я уверен, что это будет скоростной хоккей. Такой, в какой мы и пытаемся играть сейчас. Уверен, какие-то изменения он внесет, мы обязательно пообщаемся попозже, — сообщил Подконицки на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Ги Буше прибудет в Омск в середине декабря для завершения формальностей и официального вступления в должность. Сейчас канадский специалист начал срочно оформлять паспорт для приезда в Россию.

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#Диана Рязанцева#Авангард#Омск#Россия#Паспорт#Команда#Пресс-конференция#Сергей Звягин#Ги Буше
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