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Posted 17 ноября, 08:46

Published 17 ноября, 08:46

Modified 17 ноября, 08:48

Updated 17 ноября, 08:48

Сергей Звягин

Главный тренер омского «Авангарда» отметил, что возвращение Каблукова поможет команде

17 ноября 2024, 08:46
Фото: ХК «Авангард». Сергей Звягин

Сергей Звягин рассказал, что Илья Каблуков сможет придать уверенности команде

Сергей Звягин прокомментировал трансфер нового форварда «ястребов»: по мнению главного тренера, чемпион «золотого сезона» может придать уверенности игрокам и стать наставником для молодых сокомандников.

В минувшую пятницу стало известно о возвращении в «Авангард» Ильи Каблукова — форварда, игравшем за «ястребов» в «золотом сезоне» 2021 года, во время которого омские хоккеисты завоевали Кубок Гагарина.

Эффект от этого и других достижений хоккеиста, по мнению главного тренера «Авангарда», может сказаться и спустя несколько лет: Сергей Звягин после победы в матче с «Нефтехимиком» рассказал о том, что присутствие Ильи Каблукова в команде может стать серьезным бонусом к уверенности для остальных игроков.

По словам главного тренера «Ястребов», Илья Каблуков ценен для команды как человек и лидер, способный оказать серьезную помощь не только в игре, но «и в раздевалке, в быту».

«Я думаю, что Илья поможет обрести чуть больше уверенности ребятам и быть таким, может быть, наставником молодым ребятам, ещё больше помочь в раздевалке», — рассказал Сергей Звягин в выпуске «Победной раздевалки „Авангарда“».

Напомним, контракт с 36-летним форвардом был заключен на один сезон — до этого Илья Каблуков выступал под знаменами московского «Динамо» и «Спартака», а также СКА, ЦСКА и «Торпедо». В составе «Авангарда» форвард будет выступать под номером 29.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Сергей Звягин#Илья Каблуков#Трансфер
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