Главный тренер омского «Авангарда» отметил, что возвращение Каблукова поможет команде

Эффект от этого и других достижений хоккеиста, по мнению главного тренера «Авангарда», может сказаться и спустя несколько лет: Сергей Звягин после победы в матче с «Нефтехимиком» рассказал о том, что присутствие Ильи Каблукова в команде может стать серьезным бонусом к уверенности для остальных игроков.