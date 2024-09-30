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Posted 30 сентября, 02:43

Published 30 сентября, 02:43

Modified 30 сентября, 03:02

Updated 30 сентября, 03:02

Омский «Авангард» хочет обменять нападающего Николишина

Одна передача за сезон. Омский «Авангард» хочет обменять Николишина

30 сентября 2024, 02:43
Фото: Hawk.ru

Омский «Авангард» хочет обменять нападающего Николишина

Контракт с ним заключен до конца сезона 2025/26 года.

Руководство омского «Авангарда» рассматривает возможности для обмена нападающего Ивана Николишина. Контракт с 28-летним хоккеистом заключен до конца сезона 2025/26 года. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Форвард присоединился к «ястребам» в прошлом году. В текущем сезоне Николишин сделал лишь одну результативную передачу за десять матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В настоящее время «Авангард» находится на 8-м месте в Восточной конференции. Команде удалось набрать только 7 баллов. Как уже писал Город55, сейчас руководство клуба делает все возможное, чтобы вернуть «Авангарду» победы. Из-за нескольких поражений подряд болельщики начали возмущаться и предъявлять претензии главному тренеру, тем не менее, у самого руководства их нет. Несмотря на то, что Сергей Звягин назвал себя ответственным в проигрышах команды, «Авангард» не собирается менять тренера, а усилит работу над тактикой. Об этом решении говорится в недавнем обращении клуба к фанатам и любителям.

Кроме того, в «Авангард» вернулся нападающий Райан Спунер. Его тепло встретили в аэропорту, а на днях заметили в одном из омских заведений, где он, по всей видимости, отмечал возвращение.

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#Кристина Антоносян#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Новости#Тренер#Иван Николишин#Футбольный клуб#Сергей Звягин#Восточная конференция
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