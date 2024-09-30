Одна передача за сезон. Омский «Авангард» хочет обменять Николишина

В настоящее время «Авангард» находится на 8-м месте в Восточной конференции. Команде удалось набрать только 7 баллов. Как уже писал Город55, сейчас руководство клуба делает все возможное, чтобы вернуть «Авангарду» победы. Из-за нескольких поражений подряд болельщики начали возмущаться и предъявлять претензии главному тренеру, тем не менее, у самого руководства их нет. Несмотря на то, что Сергей Звягин назвал себя ответственным в проигрышах команды, «Авангард» не собирается менять тренера, а усилит работу над тактикой. Об этом решении говорится в недавнем обращении клуба к фанатам и любителям.