«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»

Posted 27 октября, 14:00
Published 27 октября, 14:00
Modified 27 октября, 14:02
Updated 27 октября, 14:02
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Напомним, «ястребы» победили со счетом 3:2. Матч завершился в овертайме.
«Хорошая игра. Очень интересная для болельщиков. Много команды времени провели в атаке. Здорово, что получилось дожать соперника. „Металлург“ здорово начали в первом периоде. Хорошо что мы перехватили инициативу и сравняли. Рад за ребят, что пришли к положительному результату», — рассказал Звягин.
«Авангард» пропустил первым, на четвертой минуте матча. Тренер ответил на вопрос, почему «ястребы» часто уступают в начале игры.
«Сегодня соперник реализовал момент свой. Хоккей такая игра, что может или в одну или в другую сторону. Думаю, опять же это вопрос психологии и давления, которое ребята испытывают. Думаю, сначала зажаты. Мы сейчас играем, против команд, которые играют уверенно. Ребята постепенно нагнетают. Будем стремиться в следующих играх забивать первыми», — сообщил Сергей Звягин.
А полный обзор сегодняшнего матча — в нашем материале: