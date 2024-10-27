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Posted 27 октября, 14:00

Published 27 октября, 14:00

Modified 27 октября, 14:02

Updated 27 октября, 14:02

Главный тренер «Авангарда» рассказал, как удалось одолеть «Металлург»

«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»

27 октября 2024, 14:00
Фото: ХК Авангард

Главный тренер «Авангарда» рассказал, как удалось одолеть «Металлург»

«Авангард» пропустил первым. Сергей Звягин объяснил, почему «ястребы» часто уступают в начале встречи.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Напомним, «ястребы» победили со счетом 3:2. Матч завершился в овертайме.

«Хорошая игра. Очень интересная для болельщиков. Много команды времени провели в атаке. Здорово, что получилось дожать соперника. „Металлург“ здорово начали в первом периоде. Хорошо что мы перехватили инициативу и сравняли. Рад за ребят, что пришли к положительному результату», — рассказал Звягин.

«Авангард» пропустил первым, на четвертой минуте матча. Тренер ответил на вопрос, почему «ястребы» часто уступают в начале игры.

«Сегодня соперник реализовал момент свой. Хоккей такая игра, что может или в одну или в другую сторону. Думаю, опять же это вопрос психологии и давления, которое ребята испытывают. Думаю, сначала зажаты. Мы сейчас играем, против команд, которые играют уверенно. Ребята постепенно нагнетают. Будем стремиться в следующих играх забивать первыми», — сообщил Сергей Звягин.

А полный обзор сегодняшнего матча — в нашем материале:

Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Победа#Психология#Игра#Пресс-конференция#Овертайм#Металлург#Сергей Звягин#Атака
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